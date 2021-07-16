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新州商場非裔與白人顧客糾紛 警察處理惹議

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西名品購物中心The Mall at Short Hills 的顧客發生糾紛，警稱一名黑人婦女對著白人婦女錄影，使那位白人「陷入驚慌，要求停止錄影」。(取材自YouTube)
新澤西名品購物中心The Mall at Short Hills 的顧客發生糾紛，警稱一名黑人婦女對著白人婦女錄影，使那位白人「陷入驚慌，要求停止錄影」。(取材自YouTube)

新澤西州The Mall at Short Hills購物中心10日發生一起非裔和白人顧客衝突事件，事後非裔顧客指陳到場處理的警員態度不好，該轄區密爾本(Millburn)警局正針對警察接獲報案後的回應進行調查。

警局13日聲明，相信事發當天警察按照專業訓練行事，目前正進行調查，評估警察的行為。

投訴的非裔婦女在視頻中說，警察對她不屑一顧，還說他們不能把另一婦女從商場帶走，顯然較保護那位白人婦女。

據警方報告，10日12時45分左右，購物中心穿制服的巡邏警員針對女性內衣專賣店「維多利亞的祕密」(Victoria's Secret)所提糾紛報告作出回應。這起糾紛始於一名非裔購物者要求另一人(白人)遠離到六呎外，非裔購物者為38歲烏肯塔(Ijeoma Ukenta)。

在四處流傳的烏肯塔錄製視頻中，白人女子向烏肯塔舉起手，看似要打她、或刷手機。

警方報告稱，烏肯塔對著白人購物者錄影讓那位白人「陷入驚慌，當時她(白人)跟著她，要求停止錄影。」兩位婦女互不相識。

網上貼出的幾段視頻顯示，白人女子倒在地上，對烏肯塔喊叫，要求停止錄影，期間似乎跟商場保安說烏肯塔威脅她。

烏肯塔告訴警方，另一女子向她猛撲過去並試圖打她，沒成功；警方聲明，烏肯塔並沒有說被打中，幾名目擊者也表示沒看到任何人被打。

警方聲明，拍攝大部分經過的第二名女子要求警察將第一名女子帶出商場，但警察說他們無權這樣做，無跡象顯示發生足以逮捕的罪行。

烏肯塔在視頻中說，她覺得有位警察對她不屑一顧，於是12日到密爾本警局口頭投訴。她之後在警局錄製的視頻中說，警官說會將投訴轉交主管部門處理。

警察 非裔 新澤西州

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