511萬人施打…新州疫苗接種率全美第8高

根據統計資料顯示，新澤西州 做為全國接種率第八高的州，已有約511萬人接種，疫苗 覆蓋率超過七成；然而，州衛生官員同時指出，新澤西州仍有個別地區的疫苗接種率低落。衛生廳長朱蒂．柏西奇利(Judy Persichilli)12日表示，接下來將針對接種率低的十個地區加強宣傳力道。

截至上月14日為止，新州人口超過1萬人的行政區當中，湖木市(Lakewood)與菲利普斯堡市(Philipsburg)的接種率最低，只有39%。而一個月過去後，這兩個市的接種率也只有微幅增長4%，疫苗覆蓋率仍未過半。其他目前接種人口未達該行政區50%的地區包含：新朗士維克(New Brunswick)41%、橋頓市(Bridgeton)42%、厄文頓(Irvington)42%、東橘郡(East Orange)43%、翠登市(Trenton)45%、肯登市(Camden)46%、葛拉斯堡羅(Glassboro)47%，與橘郡(Orange)49%。

轄有菲利普斯堡市的沃倫(Warren County)郡官員指出，這份數據中關於菲利普斯堡市的數據失真。由於菲利普斯堡位於德拉瓦河畔，居民前往賓州 接種人數不少，因此導致這些前往賓州接種的人口未被計入新澤西州的統計數據中。

柏西奇利表示，為了提升這些地區的接種率，已派出衛生大使前往各郡，與當地官員合作，共同向居民宣傳打疫苗的好處，並消除未接種民眾的疑慮。目前已派出衛生大使的郡包含：博根(Bergen)、博林頓(Burlington)、肯登(Camden)、埃塞克斯(Essex)、哈德遜(Hudson)、莫塞(Mercer)、密德薩士(Middlesex)、 孟莫斯(Monmouth)、大洋(Ocean)、百賽克(Passaic)與聯合(Union)。

柏西奇利說：「結合州政府及地方政府的力量，不只可以提升疫苗覆蓋率，更可以深入社區，了解民眾需求。」