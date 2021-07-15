新州房市熱 南部郡市漲最多

新澤西州去年的整體房價比起前年增加12%，今年預估也有相同的趨勢，而且以新州南部的各郡市漲幅最高。(Getty Images)

根據新澤西州地產資訊公司奧圖集團(Otteau Group)的資料，新州 去年的整體房價 比起前年增加12%，今年預估也有相同趨勢，而且以新州南部各郡市漲幅最高。其中格羅契斯特(Gloucester)郡，房價中位數從8萬5000元漲到15萬元，漲幅約7成6，比起全州平均值高出64個百分點。

寒佳邦克房產公司(Coldwell Banker Realty)主任懷特(Robert White)表示，新州南部由於過去的房價比較低，一旦房市炒熱，價格中位數出現大幅增長並不令人意外。再加上現在政府的紓困貸款 ，讓過去收入水平較高的中低收入戶現在能夠貸款買房，從而炒熱房市表現。

懷特說：「過去只能負擔每月1500元房租的人，現在也可以負擔總價約20萬的房子，預估這項政策約讓投入新州房市交易的人增加約3.5%。」

而房價增長的另一因素，也與這兩年受疫情影響，讓大家的生活模式改變有關。新州這一兩年迎來了許多來自紐約、費城等地的外州移民，因為想花更多時間陪伴家人，而選擇全家搬離都會區到外州尋找能與家人共處的空間。Re/Max Gateway房地產公司專員伊麗莎白．吉奧達諾(Elizabeth Betsy Giordano)說：「若想和你所愛的人一起過生活，那麼像是後院空間大小，或是到海灘度假的時間長短，就會成為買房的重點考慮因素。」

根據統計，新州房市炒最熱的前五個地區，除第一名的格羅契斯特外，包含第二名的米爾維爾郡(Millville)，從9萬6000元漲到16萬3000元，漲幅68.9%；第三名的翠登市(Trenton)，從11萬元漲到18萬5000元，漲幅68.2%；第四名的伍百瑞郡(Woodbury)，從13萬3000元漲到22萬2000元，漲幅66.8%；第五名的威斯頓區(Weston)，從60萬8000元漲到99萬8000元，漲幅64.1%。