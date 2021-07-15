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疑歧視跨性別挨告 新州副校長反控毀謗

編譯林梅婕／綜合報導
今年4月新澤西州初中副校長西穆羅(右)和妻子(左)，因為對一名跨性別者使用女用公廁表達不滿引發衝突，甚至朝他人丟擲啤酒杯，過程全都被錄下來。(美聯社)
今年4月新澤西州初中副校長西穆羅(右)和妻子(左)，因為對一名跨性別者使用女用公廁表達不滿引發衝突，甚至朝他人丟擲啤酒杯，過程全都被錄下來。(美聯社)

今年4月新澤西州海王星初中(Neptune Middle School)的副校長西穆羅(Michael Smurro)和妻子，因為對一名跨性別者使用女用公廁表達不滿引發衝突，甚至朝他人丟擲啤酒杯，過程全都被錄下來；被攻擊的民眾事後向西穆羅提告，被停職的西穆羅近日卻提出民事訴訟，反告原告誹謗。

法律文件指出，西穆羅向原告卡洛琳·迪皮特羅(Carolyn DiPietro)等四人提出反告，指控他們侵犯隱私，並澄清自己從未做出告訴內容的行為，稱這場告訴已對他造成誹謗

「被告西穆羅不曾向原告或任一位跨性別者說出貶低的字眼。」西穆羅的律師沙赫特(Alexander Schachtel)說：「原告卻不斷重複同樣說詞、影射西穆羅對他們咆哮、發表恐同或偏執的言論。」

沙赫特還表示，該名使用女廁的人士從未被證實是男性或女性，又或真的是跨性別者；他也稱沒有任何一位原告受到傷害，他們的指控皆為莫須有的罪名。

然而，根據錄影畫面顯示，西穆羅的妻子麗莎(Lisa Smurro)當時正抱怨一名跨性別女性使用餐廳的女廁；根據新州法律，不得歧視或禁止任何跨性別者使用與他們性別認同相符的洗手間。

隨後兩人注意到有圍觀的群眾正在拍攝，便轉身離開，但麗莎仍繼續抱怨；接著一旁的女子對著麗莎喊「請把你的仇恨帶到別的地方去」，西穆羅便將手中的啤酒杯扔過去並說：「拿去吧朋友！都給你！」

沙赫特也聲明，西穆羅與其他人一樣都有言論自由權利：「他們提告是因為西穆羅的妻子說了一些敏感的話讓原告感到冒犯，但他們有權利在公開場合發表意見，即使原告不同意。」

新澤西州 歧視 隱私

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