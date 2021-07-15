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疑虐死6歲兒子 新州男遭起訴

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州海洋郡男子葛雷格疑似虐待兒子致死，上周被以危害兒童的罪名起訴。(海洋郡檢察官辦公室照片)
新澤西州海洋郡男子葛雷格疑似虐待兒子致死，上周被以危害兒童的罪名起訴。(海洋郡檢察官辦公室照片)

今年4月新澤西州海洋郡(Ocean County)一名男子葛雷格(Christopher Gregor)疑似虐待自己六歲的兒子，造成他傷重身亡，葛雷格上周被以危害兒童的罪名起訴。

今年3月20日葛雷格和兒子柯瑞·米歇洛(Corey Micciolo)於巴尼加特鎮(Barnegat Township)自家公寓的健身房中，疑似對他有虐待的行為，造成柯瑞·身上出現許多傷口；柯瑞於4月2日由醫院宣告死亡，葛雷格直到7月9日才向警方自首後遭拘留。

柯瑞的母親布瑞安娜·米歇洛(Breanna Micciolo)在臉書(Facebook)上成立「為柯瑞伸張正義」(Justice For Corey)的粉絲專頁，不斷更新柯瑞的案件進度；布瑞安娜說：「自從他死後我就一直為他尋找正義，而我也會一直堅持下去，直到他獲得該有的正義。」

不過葛雷格的律師卡魯奇(Mario Gallucci)聲稱葛雷格否認一概的指控，並表示：「我的辦公室將持續為這起案件進行獨立調查，我們也邀請一名法醫的專家協助。」

根據法律文件，3月20日一段健身房的監視錄影畫面顯示，柯瑞正在一台跑步機上慢跑，一旁的葛雷格卻加快跑步機的速度，柯瑞無法跟上跑步機因此摔倒，葛雷格卻一再將柯瑞跑起來放回跑步機上，持續幾次；每當柯瑞重新站上跑步機後都會再次摔倒，而且影片還顯示葛雷格咬了柯瑞的頭。

布瑞安納表示，她在4月1日發現柯瑞身上有許多受傷的痕跡便帶他去看醫生，但柯瑞一開始對醫生說自己手臂、胸口和屁股的瘀傷，以及頭部的擦傷都是在和爸爸玩美式足球時受傷的。

後來醫生詳細詢問之下，柯瑞才坦承是在跑步機上跌倒受傷，還說爸爸一直要他跑快點，因為「他太胖了」。

柯瑞 健身 新澤西州

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