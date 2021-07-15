費城解封 多項民生服務卻未恢復

費城當局解除新冠肺炎防疫限制，但收垃圾等民生服務仍未恢復，許多社區的圖書館及游泳池依然關閉。圖為費城一名男子邊講電話邊清掃垃圾。(Getty Images)

費城 當局解除新冠肺炎防疫限制，但收垃圾等民生服務仍未恢復，許多社區的圖書館 及游泳池依然關閉，需要辦理政府業務的民眾只能在預約時段前往市政府辦理。

60%的費城成人已完成接種，該市每天通報不到30個新增確診病例，但許多市政服務要到秋季才會恢復正常運作。

費城市長肯尼(Jim Kenney)的發言人迪娜‧甘博(Deana Gamble)說：「疫情 造成長期影響，我們需要時間處理。」

甘博表示，許多企業仍在緩步復甦的階段讓員工在家作業，但這會造成漣漪效應，包括家庭垃圾增加、公共運輸乘客減少。她表示，希望城市步調在9月時恢復，屆時學生返校上課，員工回辦公室上班。

市政府表示，各種服務面臨其獨特的困境。

市政府經營的功力泳池招不到足夠的救生員，賓州東南捷運系統載客率下降，區域鐵路線路的營運也從未回復。

費城圖書館的各分館沒有取得疫前營運資金，還得招聘更多員工；公衛機關的消毒員工則因連月來的義務超時工作或因公受傷而請病假休養。

甘博表示，「市府服務在過去一年半一來受到嚴重影響，但相關服務肯定會恢復以往的營運模式，且肯尼「滿意重啟的步調」。

市議員瑞貝卡‧萊哈特(Rebecca Rhynhart)坦言肯尼面臨諸多挑戰，但相關營運必須恢復。她說：「這是具挑戰的時刻，但更需要市長展現領導風範。」

儘管有許多服務尚未恢復疫情好景，希望在今夏尋求社區娛樂的費城人終將如願以償，費城全區159個機構都會在夏季開放，推出娛樂活動和夏令營。