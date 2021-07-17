第二屆全美華人合作論壇 線上成功舉辦

論壇發言嘉賓，左圖左1為論壇發起人林建新。

由美國華人 華僑聯合總會主辦，美國華人研究中心（華人智庫）承辦的第二屆全美華人合作論壇，在7月10日以Zoom 線上會議的形式成功舉辦。這是自去年疫情以來第二次舉辦全國性專題論壇會議，來自全美多個城市的8位華裔 專業嘉賓進行了精彩分享，逾200人參與了線上會議，獲得社會各界人士廣泛贊譽。

本屆論壇的舉辦開啟了全新的在美華人合作模式，成為了促進在美華人全方位實力增強的新平臺。論壇發起人、美國華人華僑聯合總會主席林建新表示，本屆論壇主題鮮明，針對後疫情時期的經濟恢復，華裔參政議政，亞裔反歧視、反仇恨運動，以及呼籲「凝聚共識、團結合作、融入主流、維護權益」，協力共建華人命運共同體的偉大願景。同時，根據目前現狀，如何融合全美華人力量，從下到上，鼓勵新生代精英參政，融入主流，分享和參與管理公共資源，服務國家，使更多民眾受益。

嘉賓們根據各自不同背景和職業生涯，發表看法，提出建設性的意見和觀點。他們表示，美國的華裔居民人口數量越來越多，受教育的水準也逐漸提升，融入主流的條件益趨成熟，因而需要在美國政界、商界建立起能夠符合人口規模的、有效力的合作平臺。而且本屆論壇舉辦的意義更為及時，成為了全美華人抓住該機遇的突破口，希望今後定期不定期的舉辦類似論壇及相關活動，進一步推動華人事業的發展和促進新一代華裔子弟的健康成長。

嘉賓們還呼籲更多在美華人關注政界，積極參與政事，團結協作，進一步凝聚力量，維護族裔權利。此外，他們認為有成功創業經驗的在美華人精英應該起到帶頭作用，為全美華人合作作出更大的貢獻。

本屆論壇由王早早主持，參加的演講嘉賓包括:美國華人全國委員會主席蘇汲博士，美國華人聯合會前任主席張小彥博士，《中美印象》主編劉亞偉博士，美國華裔聯盟李春貴主席，美國亞裔教育聯盟趙宇空主席，克理夫蘭當代中國文化協會理事長湯年發博士，美國亞裔文化和教育協會解健會長，佛州華人華僑聯合會會長顏耀陽博士等。