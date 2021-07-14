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賓州議員放暑假 選舉、遊說改革…議題仍未決

編譯陳韻涵／綜合報導

賓州議會民主黨共和黨議員休會至9月，但選舉改革、遊說改革等議案等關鍵議案都還沒有討論出結果。

民主黨議員表示，希望政府注重受新冠肺炎拖累的經濟；共和黨則說，希望兩院聚焦選舉改革並運用聯邦資金促進經濟復甦。

●選舉改革

州長沃夫(Tom Wolf)已駁回共和黨的選舉改革草案，指草案會遭選民反對。

共和黨議員表示，將提供更多安全措施，擴大投票權，包括選民身分證、提前結束通訊投票申請期限，並計畫在2025年提早投票。

●5億元聯邦紓困基金

賓州400億元預算計畫中，撥款2億元的聯邦「美國救援法案」(American Rescue Plan)基金給高速公路建設、養老院及高等教育等，還有5億元聯邦紓困基金待分配。

民主黨希望用這筆錢幫助弱勢的賓州居民，參議會民主黨發言人說，議員傾向用這筆基金補助租金、公衛計畫和職業訓練課程。

但民主黨的計畫肯定會受到共和黨阻撓，共和黨議員希望快速運用這筆聯邦基金，用作基本教育基金，以免新增名目導致增稅。

為刺激賓州經濟復甦，共和黨希望擴大部分規定到9月，如遠端醫療和失業津貼的申請規範等。 

●遊說改革

共和黨資深議員視遊說改革為本屆議會要務，參議會臨時議長的發言人表示，將在秋季前夕推動遊說改革法案。

柯曼5月時曾表示，希望遊說更公開透明並接受官箴規範，限制州議會的影響力。

部分支持者認為，這可以避免客戶衝突，禁止競選顧問費用被登記為遊說資金，並要求說客完成官箴訓練。

共和黨 民主黨 賓州

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