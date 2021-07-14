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新州女遭前男友綁架棄屍 2歲兒幸運無傷

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州女子亞瑟明·烏亞爾(中)與兩歲的兒子(左)遭前男友里歐斯(右)綁架，烏亞爾不幸遇害。(CBS21News電視台截圖)
新澤西州女子亞瑟明·烏亞爾(中)與兩歲的兒子(左)遭前男友里歐斯(右)綁架，烏亞爾不幸遇害。(CBS21News電視台截圖)

警方表示，新澤西州女子亞瑟明·烏亞爾(Yasemin Uyar)與兩歲的兒子遭前男友里歐斯(Tyler Rios)綁架後不幸遇害。

新澤西州帕塞伊克警察分局長帕哈姆(Jonathan Parham)與聯合郡(Union County)代理檢察官琳賽‧羅托洛(Lyndsay Ruotolo)11日表示，警方10日在田納西州蒙特雷(Monterey)逮捕27歲的里歐斯，現場還有他與24歲亞瑟明生下的兩歲兒子小里歐斯(Sebastian Rios)，小男孩毫髮無傷，里歐斯將引渡到新澤西州受審。

受害女子亞瑟明的母親卡倫‧烏亞爾(Karen Uyar)說，女兒的屍體在田納西州的森林裡被找到。

卡倫在臉書(Facebook)上寫道，「當我的家人為亞瑟明逝世悲痛時，請記得她不只是家庭暴力的受害者，她也是一位女兒、姊妹、母親和別人的親戚，她的一生會被以這個世上最棒的禮物紀念。」

卡倫說，女兒是在這段暴力關係中苦撐的單親媽媽，兩人從中學開始就多次分合，但里歐斯近幾個月的暴力行徑更加嚴重。

卡倫表示，女兒在里歐斯之前勒她脖子並抓她的頭去撞牆時，已申請禁制令，甚至多次搬家以躲避里歐斯，她此次被綁架前本來正準備再次搬家，孰料9日失蹤遇害。

警方表示，當天托兒中心通報兩歲男孩沒來上學，亞瑟明也沒有照班表出勤。

法院紀錄顯示，里歐斯2018年曾被控重傷害、家庭暴力和偷竊等罪，並於2020年2月接受認罪協議，最終判刑180天，緩刑三年。

亞瑟明的朋友莫里斯說，「這是典型的家庭暴力，激進加害者每況愈下，最終總是悲劇收場。」

新澤西州 田納西州 警察

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