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新州印度裔17歲高中生 溫布頓少年單打奪冠

編譯林育正／綜合報導
新澤西州17歲高中生班納吉獲得英國溫布頓網球賽少年單打冠軍。(美聯社)
新澤西州17歲高中生班納吉獲得英國溫布頓網球賽少年單打冠軍。(美聯社)

新澤西州山嶺高中(Ridge High School)的印度裔學生班納吉(Samir Banerjee)，在溫布頓網球錦標賽，奪下青少年組男子單打冠軍。

17歲即將升上四年級的班納吉在全英草地網球俱樂部，在決賽以7：5，6：3擊敗同樣來自美國的利洛夫(Victor Lilov)奪冠。班納吉在賽前世界青少年排名第19，並未被列為種子選手，這僅是他生涯第二場大滿貫賽。

班納吉說：「我感覺每次我對自己的期望比較低，表現反而會比較好。所以我試著放輕鬆，看看會發生什麼事。」比賽過程中班納吉一度錯過兩個冠軍點，其中包括一個雙發失誤。

他說：「我確實被當下的壓力影響，但在最後一個冠軍點，我告訴自己一定要拿下這分，最後對手發生了失誤。拿下大滿貫青少年組冠軍的感覺真的太棒了。」

班納吉已承諾就讀哥倫比亞大學，並且不再參加新澤西州的校際網球賽事。他曾在一年級時，打進新澤西校際運動協會(NJSIAA)的網球單打四強，並且被學生網球選手評選網站Tennis Recruiting Network列為2022畢業班全國第四名的好手。

班納吉也加入佛里茲(Taylor Fritz)、高芙(Coco Gauff)、柯達(Sebastian Korda)、奧普卡(Reilly Opelka)和保羅( Tommy Paul)等多名職業網球選手行列，成為奪下大滿貫青少年組冠軍的美國選手。

班納吉其實在不久前的法網，表現不如預期首輪出局；而且他的教練艾斯特班(Carlos Esteban)更因妻子感染新冠肺炎，無法陪同他一同出征溫網。最後他由叔叔卡納德(Kanad)陪同前往英國，班納吉說：「技術上來說他不是網球教練，但如果他在我身邊我就能打出好成績，我應該要他跟著我世界各地跑。」

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