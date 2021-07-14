新州女大生400米跨欄51秒90 「我的天呀」破世界紀錄

來自新澤西州的雪梨．麥勞克林(中)日前參加女子400公尺跨欄田徑東奧預賽，不只順利取得美國代表隊資格，更跑出51秒90的佳績，締造世界紀錄。(美聯社)

來自新澤西州 的雪梨．麥勞克林(Sydney McLaughlin)，上周在俄勒岡州尤金(Eugene)舉行的女子400公尺跨欄田徑東奧預賽，不只順利取得美國 代表隊資格，更跑出51秒90的佳績，締造世界紀錄。

現年21歲的麥勞克林獲悉自己打破世界紀錄後，喃喃驚呼「我的天呀」，一同到場為麥勞克林加油打氣的親友，也一同為麥勞克林打破世界紀錄而歡欣雀躍。麥勞克林的高中田徑隊隊友康娜．瑞里(Connor Reilly)說：「麥勞克林不愛說話，對於每一次的練習和比賽都非常專注。」

而麥勞克林所就讀的天主教聯合高中(Union Catholic High school)校長帕希萊．哈特修女(Sister Percylee Hart)對於自己教過的學生打破世界紀錄也與有榮焉。哈特修女指出，除了這次打破世界紀錄之外，2016年里約熱內盧奧運 時，麥勞克林更是以16歲的年紀，成為1976年以來最年輕的國家代表隊選手。

哈特說：「雖然當年沒有獲得任何獎牌，但對於我們學校和麥勞克林的家庭而言，她已是我們最大的驕傲。」

作為2016年奧運美國代表隊史上最年輕的選手，以及本次奧運預賽世界紀錄的締造者，麥勞克林並沒有因為少年得志而被榮耀沖昏頭。相反地，她明白自己的身分仍是一個「學生」，仍戮力於學業未有絲毫懈怠。

哈特修女說：「五年前麥勞克林獲得國家代表隊資格時正準備升高三，她跑來找我告訴我她仍想『正常地』過高三生活，我真的三生有幸能教到這個學生。」

而發掘麥勞克林潛力的高中跨欄田徑教練商邱(Marcus Sancho)更對她寄予厚望，教練說：「我相信麥勞克林最晚能在2024巴黎奧運中，再度打破自己締造的世界紀錄。」