賀美國國慶 費城協勝公會歌舞晚會熱鬧

協勝公會慶祝美國國慶，前排左八、九為分別為元老陳姿、主席翁玉龍，左六為主席馬駿。(記者彭林／攝影)

費城 協勝公會日前在華埠聚福金閣酒樓舉行慶祝美國 國慶歌舞晚會，協勝元老陳姿、主席翁玉龍、馬駿，以及中華公所董事長林興、麥鵬等人與200多名協勝會員歡歌樂舞，表達對美國的熱愛。

聯歡晚會在國歌聲中拉開帷幕，陳姿致辭表示，新冠病毒肆虐，市政府取消了今年的獨立日花車遊行，感謝會員們無懼疫情 ，齊聚一堂，展現了血濃於水的友愛之情。華人移居美國，落地生根，慶祝美國的生日，也為下一代創造更好的生活環境。

翁玉龍、馬駿表示，今年與往年的慶祝方式不同，改以歌舞聯歡形式進行；華人在美安居立業，這裡也是華人的家園；美國人民在抗擊新冠疫情過程中展現勇氣和精神，值得在獨立日慶祝。

林興、麥鵬表示，200多年前的這一天，在簽署「獨立宣言」的費城獨立廳(Independence Hall)外，人們敲響自由鐘(Liberty Bell)；為懷念當年那歷史性的一刻，全國各地競相組織慶祝活動，是美國歷史悠久的傳統。中華公所過往每年舉行的花車遊行，今年希望團結一致，共渡疫情難關。

協勝公會開心舞蹈隊、喜悅舞隊、東北區CoCo舞蹈團、費城姐妹舞蹈團、南費城開心舞隊，分別表演了舞蹈；眾人競相上台獻唱，歡樂氣氛洋溢。