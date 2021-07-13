川普女婿庫許納 砸145萬元新州購地蓋飯店

前總統川普女婿庫許納的房地產公司，在新澤西州長枝市斥資145萬元購置濱海土地，計畫蓋飯店。(美聯社)

前總統川普女婿庫許納 (Jared Kushner)的房地產公司，在新澤西州 長枝市(Long Branch)斥資145萬元購置濱海土地，計畫蓋飯店。

Kislak公司發布新聞稿表示，庫許納購入位於莫里斯大道(Morris Avenue)36號，約0.47英畝的土地，一旁的飯店式公寓「長堤 村莊」(Pier Village)也是Kislak公司擁有的資產；這塊土地預計興建飯店，也是庫許納最新的飯店計畫中，第四筆也是最後一筆土地買賣。

庫許納為了飯店計畫，一共於莫里斯大道和海洋大道(Ocean Avebur)購置1.86英畝的濱海土地。

整片土地範圍除了莫里斯大道36號，更包括莫里斯大道34號，海洋大道170號與176號。庫許納的公司於2017年9月，就以600萬購入位於海洋大道170號，建於1950年代的飯店。而在2018年，他購入附近其他兩筆土地，分別花費270萬和145萬，為飯店計畫進行整合。莫里斯大道36號的土地的賣家為私人公司，以未對外公開販售的方式購置。

興建的飯店計畫高度預計為七層樓，命名為Onada衝浪俱樂部(Onada Surf Club)，預計將有102間奢華套房。本計畫2018年已通過長枝市都市規畫委員會核准，但未來仍有流程待完成。不過目前還尚未得知，興建工程開始的具體時間點。

在與長枝市的重建協議中，庫許納在城市東側的590單位公寓與10萬平方英吋商場的計畫也被批准。庫許納公司在長堤村莊的另一間飯店Wave度假村，也已在去年完工，位置就在長堤村莊對面。在坐擁濱海景色的區域，庫許納多間飯店就發揮互補效用。

庫許納公司為庫許納家族所擁有，總部位於紐約。