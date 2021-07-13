我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

川普女婿庫許納 砸145萬元新州購地蓋飯店

編譯林育正／綜合報導
前總統川普女婿庫許納的房地產公司，在新澤西州長枝市斥資145萬元購置濱海土地，計畫蓋飯店。(美聯社)
前總統川普女婿庫許納的房地產公司，在新澤西州長枝市斥資145萬元購置濱海土地，計畫蓋飯店。(美聯社)

前總統川普女婿庫許納(Jared Kushner)的房地產公司，在新澤西州長枝市(Long Branch)斥資145萬元購置濱海土地，計畫蓋飯店。

Kislak公司發布新聞稿表示，庫許納購入位於莫里斯大道(Morris Avenue)36號，約0.47英畝的土地，一旁的飯店式公寓「長堤村莊」(Pier Village)也是Kislak公司擁有的資產；這塊土地預計興建飯店，也是庫許納最新的飯店計畫中，第四筆也是最後一筆土地買賣。

庫許納為了飯店計畫，一共於莫里斯大道和海洋大道(Ocean Avebur)購置1.86英畝的濱海土地。

整片土地範圍除了莫里斯大道36號，更包括莫里斯大道34號，海洋大道170號與176號。庫許納的公司於2017年9月，就以600萬購入位於海洋大道170號，建於1950年代的飯店。而在2018年，他購入附近其他兩筆土地，分別花費270萬和145萬，為飯店計畫進行整合。莫里斯大道36號的土地的賣家為私人公司，以未對外公開販售的方式購置。

興建的飯店計畫高度預計為七層樓，命名為Onada衝浪俱樂部(Onada Surf Club)，預計將有102間奢華套房。本計畫2018年已通過長枝市都市規畫委員會核准，但未來仍有流程待完成。不過目前還尚未得知，興建工程開始的具體時間點。

在與長枝市的重建協議中，庫許納在城市東側的590單位公寓與10萬平方英吋商場的計畫也被批准。庫許納公司在長堤村莊的另一間飯店Wave度假村，也已在去年完工，位置就在長堤村莊對面。在坐擁濱海景色的區域，庫許納多間飯店就發揮互補效用。

庫許納公司為庫許納家族所擁有，總部位於紐約。

庫許納 長堤 新澤西州

上一則

輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機

下一則

Eisai Inc 8月7日 邀岑瀑濤醫師肝癌教育講座

延伸閱讀

WSJ白宮記者將出書爆料：川普、潘斯爭執互扔紙團

WSJ白宮記者將出書爆料：川普、潘斯爭執互扔紙團
川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分
新書爆：川普、潘斯曾爭執 大聲咆哮還「互扔紙團」

新書爆：川普、潘斯曾爭執 大聲咆哮還「互扔紙團」
川普稱國會暴亂是「不幸事件」 為支持者抱屈

川普稱國會暴亂是「不幸事件」 為支持者抱屈
川普新州高球俱樂部 5月向特勤局人員收住宿費逾萬元

川普新州高球俱樂部 5月向特勤局人員收住宿費逾萬元
共和黨人想挑戰2024…不敢大聲說就怕觸怒川普

共和黨人想挑戰2024…不敢大聲說就怕觸怒川普

熱門新聞

近期航空班機上發生的乘客鬧事不守規矩的事件，多與乘客拒戴口罩有關。圖為一名女乘客因不願戴口罩與乘務人員對罵。(CBS電視截屏)

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

2021-07-07 22:05
根據金融網站Bankrate最新出爐的「2021年全美最佳及最差退休州」排行榜，喬治亞州高居最佳退休州首位。圖為喬州薩凡納(Savannah)。(Getty Images)

全美最佳退休州 喬州奪冠 佛州名列第二

2021-07-09 15:35
26歲土耳其健美小姐德妮茲薩皮納這身打扮被禁止登機。(CBS DFW)

輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機

2021-07-12 20:03
座落在離鄉灣的半成屋。（Fort Worth Star-Telegram／洛培茲提供）

房子蓋一半稱物料漲追加6萬元 建商片面毀約停工

2021-07-12 12:10
在台灣排第10類施打族群的陳偉達到休士頓美福藥局接種，免費、免排隊、還有三種疫苗可選擇。（記者封昌明／攝影）

不願在台灣排長隊 退休老師高價飛休士頓打疫苗

2021-07-06 19:38
遭指控歧視的汽車修護廠。(FOX26畫面截圖)

曾被指帶病毒又要求戴口罩 德州男子不滿：我是越裔

2021-07-12 18:27

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理