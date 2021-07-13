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川普移居新州高球俱樂部 5月向特勤局人員收逾萬住宿費

記者顏伶如／綜合報導
位於新澤西州的川普全國高爾夫球俱樂部。(美聯社)
位於新澤西州的川普全國高爾夫球俱樂部。(美聯社)

根據美國特勤局(U.S. Secret Service)最新資料，前總統川普從佛州移往新澤西州貝明斯特(Bedminster)川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)暫住後，俱樂部今年5月間向特勤局人員收取將近1萬200元住宿費。

華盛頓郵報報導，特勤局收到索取公開資料(public-records request)請求後公布檔案顯示，川普從上台初期到卸任之後，旗下事業一直都對提供貼身維安工作的特勤人員收取住宿費用；從今年1月川普卸任離開白宮以來，川普事業總共收取特勤人員住宿費逾5萬元，均由納稅人埋單。

川普今年1月離開白宮後，住在佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)，5月初則到貝明斯特高球俱樂部暫住。

川普5月9日搬到貝明斯特高球俱樂部之後，俱樂部開給特勤局的2021年5月帳單顯示，收取住宿費為1萬199.52元，收費價碼與川普在位期間川普事業向特勤人員收取的住宿費標準一樣：內有四間臥室的度假小屋每晚住宿費用566.64元。

報導指出，根據特勤局另外公布的檔案文件，特勤局計畫從今年7月初開始，在貝明斯特川普全國高爾夫球俱樂部為特勤人員安排長期租用房間。

特勤局公布資料顯示，今年1月、2月以及5月初，特勤局收到貝明斯特川普全國高爾夫球俱樂部總共3400元帳單。這段期間川普尚未遷入長住，公布資料上也未說明收費細節。

報導指出，法律專家曾說，法律並未禁止川普集團向特勤局人員收取住宿費用，不管川普執政期間或卸任之後都一樣；然而，住宿費價格如何訂定則由川普決定。

前任特勤局幹員，現為風險顧問公司特尼歐(Teneo)顧問的瓦克羅(Jonathan Wackrow)指出，特勤局的工作重點在於提供維安，而不是考慮「這樣要花多少錢」，對於各種高額費用的收取，特勤局其實無能為力。

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