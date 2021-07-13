新州公布10年來交通臨檢事故資料 供民眾查詢

新澤西州政府將過去十年來被警方臨檢的案例數據公開，民眾可自行上網查閱自2009年至2020年的資料。(Getty Images)

新澤西州 政府即日起公開過去十年來被警方臨檢的案例資訊，民眾可自行上網查閱自2009年至2020年底的資料，但這些資料並不會列出駕駛或車主的姓名，而是記錄被臨檢的原因、種族、過程是否使用武力，以及警方有無提出指控等細節。

「新澤西州交通臨檢圖表(The New Jersey State Police Traffic Stop Dashboard)是一項強大的工具，彰顯地方政府的透明度和管理責任」，新州 檢察長吉沃(Gurbir Grewal)聲明指出：「我們公布的數據超過十年，藉此協助有關單位進行分析，鼓勵大眾就這項敏感的議題公開討論。」

其他州也有類似的措施，如德州公共安全廳(Texas Department of Public Safety)每年都會公布交通臨檢報告，康乃狄克州也有「種族與交通臨檢剖析研究」(Racial Profiling Prohibition Project)；但紐約市立大學約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)指出，目前仍以新州公布資訊最為詳細。

新州的數據還包括趨勢分析，例如2013年官方宣布削減警察預算，退休潮上升使得警力單薄，造成臨檢的數量銳減；至於去年則是受到新冠肺炎疫情的影響，臨檢數量也下滑。

不過就大眾最關心的是警察是否容易對特定族群進行臨檢？這是個很難判定的問題，因為目前有關通勤族人口的族裔結構資訊量仍不足。

舉例來說，去年被臨檢的非裔 駕駛共8萬6920人，比整體臨檢量39萬8800人的五分之一還多一些，但有關非裔駕駛人口的調查，最近一次卻是在20年前；對此新州總檢察長辦公室發言人巴恩斯(Steven Barnes)表示，將與州警部門合作為此展開一項新的調查。

然而，根據去年的數據顯示，非裔或西語裔駕駛若被臨檢則有較高的機率面臨搜身、車輛搜查和被捕的狀況；其中，非裔駕駛在臨檢後面臨其他狀況的比率為7%，是白人駕駛的2.5倍。