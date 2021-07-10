北美浙大校友 追悼姚文琴

姚文琴。(親屬提供)

北美浙江大學校友會創建人之一的姚文琴女士，日前在新澤西 家中去世，享年105歲。

姚文琴追思會在新澤西含德市(Holmdel)殯儀館舉行，並在Zoom上進行線上同步追思。30多位家屬和50多位北美浙大校友到現場追思，30多名親屬及北美浙大校友代表參加了線上追思。

浙江大學校友總會、浙江大學教育 基金會、北美浙江大學校友會、浙江大學大紐約 地區校友會、加拿大多倫多浙江大學校友會、中國美術學院等機構，向姚文琴親屬發了唁電，並慰問親屬。

姚文琴出生在浙江杭縣，1940年畢業於國立浙江大學文理學院教育學系，之後曾在中國任教，1948年來美，在匹茲堡大學攻讀碩士學位，主修幼兒教育，1949年畢業後在哥倫比亞大學教育學院進行早期兒童教育研究。1950年進入聯合國紐約國際學校任幼兒教師，執教長達40年。

多年來，姚文琴、湯永謙伉儷雖身居美國，但關注母校浙大的發展，持續捐助了包括永謙學生活動中心、數學大樓、化工大樓、文琴藝術團、永謙學科建設發展基金、幼教研究發展基金等十餘個項目，並參與創建了北美浙江大學校友會。

在追思會尾聲，浙江大學文琴藝術團前團員俞一鳴校友獻唱「送別」，在歌聲中送別姚文琴。