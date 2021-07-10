批准 新州愛市將建室內卡丁車賽場

新州愛迪生市批准愛迪生土地投資公司建設占地9萬5229平方呎的Supercharged室內卡丁車賽場計畫。圖為車迷駕駛卡丁車。(Getty Images)

新澤西 華人聚居的愛迪生市(Edison)即將迎來新的休閒場所，市政規畫委員會(planning board)日前批准由愛迪生土地投資公司(Edison Land Investment)提出，建設占地9萬5229平方呎的Supercharged室內卡丁車賽場計畫。

根據規畫，賽車 場將坐落於愛迪生城市廣場(Edison Town Square)，附近已有Topgolf、Sam's Club 和Tio Taco+Tequila等休閒和餐飲商家。除了卡丁車賽道，Supercharged還將提供遊戲機、餐廳和酒吧等其他娛樂活動。

Supercharged Entertainment公司所有人Steve Sangermano在聲明中稱，很高興新澤西的愛迪生，新娛樂場所將為該市帶來250多個高於最低工資的工作崗位，並提供保齡球和二樓休息區，可俯瞰整個卡丁車賽道。

規畫委員會候補董事會成員、共和黨市長候選人哈恩 (Keith Hahn) 投出唯一反對票，表達了對臨近社區影響的擔憂。

撰寫噪音報告的工程師貝爾(Douglas Bell)說，他參觀了麻州 的室內卡丁車設施，發現建築完全能夠遮罩室內產生的噪音，「我們非常有信心，不會有任何機會讓賽車場內產生的噪音干擾你所擔心的鄰居。」

在Supercharged決定加入後，原本曾經是福特汽車工廠的愛迪生城市廣場開始迎來新的藍圖，包括iFly室內跳傘、LA Fitness、Tommy's Tavern + Tap、Chick-fil-A 和Chipotle Mexican Grill等一系列商家也有望在此開業。