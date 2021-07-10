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連續殺人搶劫 39歲男被控41重罪

編譯林育正／綜合報導
疑似在賓州與德拉瓦州犯下多起殺人案的嫌犯吉布森，被控41項重罪，其中包括兩件謀殺罪。(6ABC電視台截圖)
疑似在賓州與德拉瓦州犯下多起殺人案的嫌犯吉布森，被控41項重罪，其中包括兩件謀殺罪。(6ABC電視台截圖)

一名被指在賓州德拉瓦州犯下多起殺人案，甚至殺害母親的男子吉布森(Keith Gibson)，被控41項重罪，其中包括兩件謀殺罪。

德拉瓦州檢察官宣稱，39歲的吉布森在今年殺害兩人，還導致四人受傷；此外，他也是賓州多起殺人案件的嫌疑犯，包括殺害他的母親，以及在賓州北部搶劫並殺害一名甜甜圈店經理。

德拉瓦州檢察長凱斯玲‧詹寧斯(Kathleen Jennings)發布聲明表示：「這次的起訴，是我生涯看過最凶殘的案件。而且更讓人難以接受的是，根據調查人員在賓州的發現，這可能還只是冰山一角。」

吉布森過去就曾犯下重罪，他曾殺人並且在犯下重罪時持有槍械，服刑13年後於12月20日獲得釋放。不過執法單位表示，吉布森由於違反假釋規定，再度遭到關押，直到4月27日才再度被釋放。

調查人員指出，吉布森於5月15日德拉瓦州埃爾斯米爾(Elsmere)搶劫一間手機店，射殺28歲的路易茲巴西奧(Leslie Ruiz-Basilio)，並將車偷走。

隨後在6月5日於威明頓(Wilmington)，他更當街搶劫並射殺42歲的萊特(Ronald Wright)，還射傷另一名男子。而在當日稍早在費城一間甜甜圈店，40歲的克莉絲汀‧盧戈(Christine Lugo)在開店時有槍手上前用槍抵著她進入店內，拿走約300元現金，朝她頭部開槍逃逸，盧戈當場死亡。費城警方指出，吉布森為兇手。

執法單位認為，德拉瓦州另有三人遭吉布森洗劫和攻擊，並試圖謀殺其中一人。他在威明頓搶劫藥局來德愛(Rite-Aid)更持槍毆打店員，但在6月8日被逮補。

賓州檢調單位也計畫以射殺母親克莉絲汀‧吉布森(Christine Gibson)將他起訴。克莉絲汀於2月時被發現遭槍殺身亡，吉布森也是費城日耳曼敦(Germantown)一起雙屍謀殺案的嫌疑犯。

費城警局發言人譚雅.立德(Tanya Little)表示：「以費城謀殺案正式起訴前，我們目前正在等待引渡。」

費城 德拉瓦州 賓州

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