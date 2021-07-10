新州補貼電動車 最高5000元

新澤西公用事業委員會將補貼新州居民租用或購買電動車，一輛最多可補助5000元。圖為一輛電動車正在充電。(Getty Images)

新澤西公用事業委員會(NJ Board of Public Utilities，BPU)宣布，將補貼新州 居民租用或購買電動車 ，一輛車最多可補助5000元。

為響應節能減碳 ，新州州長墨菲(Phil Murphy)以此讓電動車使用者的開銷盡可能與汽車使用者達到平衡，該計畫2020年的預算也在年底前全部花用完畢。

「交通工具所造成的溫室氣體排放量在新州占40%，與其他空氣污染的傷害相同，對我們的社區往往產生不成比例的負擔，」BPU主席費達利索(Joseph L. Fiordaliso)說：「交通工具電動化是墨菲州長的核心政策，不僅能幫助減緩氣候變遷，同時促進公共健康和空氣品質的保障。藉此推出補助方案鼓勵民眾，希望可以更靠近2050年達到100%乾淨能源的目標。」

負責營運這項計畫的非營利組織「永續能源中心」(Center for Sustainable Energy)指出，去年新州政府一共補助超過7000名電動車駕駛人；不過BPU強調，去年12月中旬至今年7月6日的電動車車主或承租人將不符合這次計畫申請的資格。

根據州環保廳(Department of Environmental Protection)的統計，該州去年年底前登記的電動車數量只有4萬1000輛；而墨菲的目標則是希望州內電動車的登記數量在2025年以前達到33萬輛，可說頗具野心。

比起油車，電動車的開銷昂貴許多，即使一輛入門款的電動車也比油車貴3萬元以上；不過電動車駕駛也可抵扣7500元的聯邦稅，因此在新州購買一輛全新的電動車，居民最高可以扣抵1萬2500元，而且該州的電動車補助也可適用於插電式的混合動力車。

不過對消費者來說，價格並非是購買電動車的唯一考量，充電站設置也是個問題，尤其是家中沒有充電設備的人。

目前新州境內的公用充電站不超過600個，其中不到100個充電站是一小時內能完成充電的快速充電站；在墨菲2020年1月簽署通過的電動車法案，廣設快速充電站也被納入其中。