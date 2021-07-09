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網路交友風險高 新州男遭下藥搶劫

編譯柯立偉／綜合報導
新州博根郡一名男子與在網路上認識的人相約在自家見面，結果被下藥迷昏，被害人身上及屋內一些財物和車子，都被「網友」偷走。圖為涉案的凱薩琳．柏格(右)與愛敏．格洛維奇(左)。(萊奧尼亞警察局照片)
新州博根郡一名男子與在網路上認識的人相約在自家見面，結果被下藥迷昏，被害人身上及屋內一些財物和車子，都被「網友」偷走。圖為涉案的凱薩琳．柏格(右)與愛敏．格洛維奇(左)。(萊奧尼亞警察局照片)

新州博根郡(Bergen County)警方6日表示，目前正在偵查一起加重強盜的搶案。被害男子在網路上與加害人聊天認識後，相約在上月26日自家見面，結果被前來見面的網友下藥迷昏，在自家門口不省人事，隔天才被家人發現並報警處理。被害人身上及屋內一些財物和車子，都被「網友」偷走。

警方表示，做案的嫌犯共有三名，其中兩名女子分別為現年32歲，來自帕特森市(Paterson)的凱薩琳．柏格(Katherine Berg)與現年35歲，來自蘇卡蘇納市(Succasunna)的愛敏．格洛維奇(Emin Goroveci)。兩人3日駕駛從被害人處偷來的豐田(Honda)汽車，於帕特森市被警方查獲，警方預計將對二人提出搶劫、普通竊盜及汽車竊盜的指控。

至於第三名嫌犯尚未確定身分，但目前認為是一名男性，正在全力追捕中。警方表示，目前已公布嫌犯照片，希望社會大眾能踴躍提供相關線索，看過這名嫌犯的民眾，盡速與警方聯繫。

根據被害人及家屬的陳述，案發時只有柏格一人抵達被害人家中，另外兩名嫌犯，即格洛維奇和另一名尚未確定身分的男子，是在柏格給了被害人一個「不知名的東西」，讓被害男子不省人事後才到現場幫忙行竊。直至隔天上午11時，男子才被家人發現倒臥在門口，身上有多處受傷，且完全不記得事發經過。家人隨即報警處理，並將被害人送醫救治。

承辦此案的員警塔瑪尼(Scott Tamagny)指出，網路交友有一定的風險，呼籲社會大眾第一次與網友約出來見面時，應相約在人多的公共場所，並結伴同行，還要告訴家人自己「什麼時候在哪裡」與網友見面，萬一不幸遇到打劫，至少家人知道自己的行蹤，能夠協助報案。

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