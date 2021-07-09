新州教會歡聚燒烤 同賀國慶

新州蘭道夫市恩信教會日前舉行一年一度的戶外燒烤野餐會。(恩信教會提供)

新澤西州 蘭道夫(Randolph)市的恩信基督教會，日前在教會庭院中舉行一年一度的戶外燒烤國慶園遊會，在當日美麗的藍天白雲之下，會友們享受美食和跟朋友相處交流的快樂，盼望新冠疫情 快快過去，人們能恢復到過去的正常生活。

戶外燒烤野餐去年因疫情未能舉辦，今年動員全體會友參與，內容豐富，有各式的烤肉、燒烤海鮮、燒肉串、川式涼麵、涼菜、水果、點心。參加者有遠道而來的國外友人，也有其他教會牧師、傳道人及好朋友，更有一年多沒有見面的英文堂全體會友都來參加了。

為了慶祝教會傳道人朱崇豪從中華福音神學院畢業，大家還準備了蛋糕、卡片和禮物，手牽手、心連心，獻上感恩的禱告。

朱崇豪傳道曾於恩信基督教會擔任最後一學期的實習牧者，陳信銘牧師做他的導師，朱崇豪在實習結束後申請到恩信教會牧者的職位，並在取得道學碩士學位後，正式成為恩信教會的牧者。

在全球疫情之下，恩信教會真正的關閉實體聚會只有2020年的3月至6月，去年7月開始就一直都有保持社交距離 的實體聚會，會眾可以自由選擇到教會來敬拜神，或者居家使用影音設備參加線上主日崇拜，感謝神的恩典。一年來，沒有任何會友染疫。

恩信基督教會地址：16 Church Rd. Randolph, NJ， 07869，電話：(862)244-3717，網站：fccnj.org，電郵： [email protected]。