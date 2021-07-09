只需2小時 新州可快速辨識變種病毒

新澤西新創中心研發了一種新的方式，讓辨識變種病毒的時間從過去的一天縮短為兩小時。圖為新冠病毒。(CDC網站)

隨著疫苗 普及率的上升，全美的確診率及死亡率均穩定下降。然而，面對Delta變種病毒 來勢洶洶，傳統基因定序辨識變種病毒的方法因耗時過久，無法快狠準地精準打擊，導致尚未接種疫苗的民眾面臨較高的染疫風險。為此，隸屬州衛生廳的新澤西新創中心(Center for Discovery and Innovation)研發了一種新的方式，讓辨識變種病毒的時間從過去的一天縮短為兩小時。

新創中心主任培林(David Perlin)指出，大約在數月前，就已經開始有檢驗量能不足的問題。特別是去年12月左右，各種變種病毒在美國肆虐，實驗室每天都有大量待驗檢體湧入。然而，以基因定序確定病毒株要花上一天，實驗室人員再怎麼加緊腳步，受限於基因定序科技的特性，就是無法迅速對疫情 發展做出反應，因此必須要研發新的工具。

培林說：「特別是相較於Alpha病毒，Delta病毒的傳播力高出60%，所以傳染相當快。如果只能靠傳統基因定序方法，根本無法應付疫情發展。」

今年1月，研究人員以PCR檢測的技術為本，開發出了「分子分析技術」(molecular probing technology)，讓實驗室人員可以在短短兩個小時內，一次性地分析上百個待驗檢體，大幅度縮短了等待期間。

此外，培林還說，這套新的分子分析技術相當富有彈性，即便未來病毒繼續變種，只需要在系統中稍作更新，增加新的變種病毒的欄目，就可以辨識出更新的變種病毒。目前，該套系統所能辨識的變種病毒，包含變種於英國的Alpha病毒、南非的Beta病毒、巴西的Gamma病毒、印度的Delta病毒等，將來視疫情發展，會再更新病毒資料庫。

培林樂觀地表示：「有了這個新的工具，我們才能走在病毒的前面。」