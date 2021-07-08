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辱罵非裔鄰犯眾怒… 新州男被補 示威民眾歡呼

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州月桂山市男子馬修以種族歧視字眼辱罵鄰居，被人錄影存證並上傳網路後引發當地居民強烈不滿；5日遭警方逮捕時，現場聚集超過100名示威居民集體歡呼。(美聯社)
新澤西州月桂山市男子馬修以種族歧視字眼辱罵鄰居，被人錄影存證並上傳網路後引發當地居民強烈不滿；5日遭警方逮捕時，現場聚集超過100名示威居民集體歡呼。(美聯社)

新澤西州月桂山市(Mount Laurel)一名男子以種族歧視字眼辱罵非裔鄰居，被人錄影存證並上傳網路後掀起軒然大波，引發當地居民強烈不滿；該名男子被指控犯下偏見恐嚇和騷擾等罪名，5日遭警方逮補時，現場聚集超過100名示威居民集體歡呼。

45歲的馬修(Edward Cagney Mathews)先在2日遭一名女子控訴，馬修被控犯下偏見式恐嚇和騷擾等行為，但未遭逮補；不過隨後月桂山市警局發言人迦納(Kyle Gardner)表示，有別的錄影證據顯示馬修對被害人吐口水等行為，將對他提出其他指控。

警方在5日上午抵達馬修的住處，附近圍繞許多已經怒吼好幾個小時的民眾，不斷大聲呼喊要馬修出面，連在門口的警察也被波及；隨後警方進入馬修家中，並將他護送至警車，民眾開始興奮地歡呼，還有人朝馬修丟擲塑膠餐具和寶特瓶。

警方表示，逮捕過程中有些警察也被胡椒噴霧等物品砸中，不過沒有人受傷，還稱大多示威者都維持和平與理性的態度；但在馬修離開後，他的住處遭人破壞，他的窗戶甚至被人砸破，迫使警方出面驅離。

據馬修的鄰居表示，馬修已有多次種族歧視的行為且騷擾到附近居民，但警方的處理方式卻令人不甚滿意。

由鄰居錄下的畫面顯示，馬修在一名非裔男子的家門口前不斷以種族歧視的字眼辱罵屋主，在屋主警告後仍不願離開，甚至大聲念出自家地址，挑釁屋主「來找我呀」；這支長達六分鐘的影片被上傳社群媒體後，引發眾怒。

博林頓郡(Burlington County)檢察官科菲納(Scott Coffina)在記者會上強調，將針對馬修在錄影畫面的行為提出其他指控；「他對被害人極其侮辱和騷擾，」科菲納說：「沒有任何居民應該受到如此對待。」

不過據稱，示威民眾也計畫向馬修提出其他指控。

警方守在馬修家前，抗議者聚集示威。(美聯社)
警方守在馬修家前，抗議者聚集示威。(美聯社)

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