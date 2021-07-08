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返校上課凸顯「種族差異」 新賓2州最嚴重

編譯柯立偉／綜合報導
聯邦疾病防治中心的報告表示，能夠選擇回學校上課的非白人學生人數低於白人學生，其中以新澤西州及賓州的差異最大。圖為在家上網課的學童。(Getty Images)
聯邦疾病防治中心的報告表示，能夠選擇回學校上課的非白人學生人數低於白人學生，其中以新澤西州及賓州的差異最大。圖為在家上網課的學童。(Getty Images)

根據聯邦疾病防治中心(CDC)日前發布的一項報告表示，目前雖然各級學校已漸漸重開，讓學生返校進行實體教學，但能夠選擇回學校上課的非白人學生在全國範圍內均低於白人學生，其中以新澤西州賓州的差異最大。換句話說，在「能否選擇回校上課」這一議題上，也存有重大種族差異。

報告指出，自進入2021年以來，恢復全面實體授課的學校比去年多很多，但仍存有種族差異。整體而言，全國約有75%的白人學生可恢復疫情前的實體授課模式，但非裔及西裔學生恢復全面實體授課的比率，分別只有63%和59%，遠低於白人學生。

針對此現象，報告分析由於非白人為主的社區公共衛生條件較差，導致這些社區新冠肺炎的住院率及死亡率均較白人社區為高。而學校在考量是否重開校園時，該學區的病例數是否顯著下降必為重要考量因素之一，導致非白人學生無法選擇返校實體授課。此外，即便學校重開，但因為CDC日漸放寬防疫標準，可能會讓部分少數族裔的家長擔心孩子在校染疫，而不讓他們回校上課。此一差異，說明了「降低社區傳播」與「提高學生受教選擇權」的重要性。

對此，新州州長發言人表示，州長已要求新澤西州所有學校全面在下一學年度恢復實體授課。賓州州長發言人則指出，由於聯邦政府針對教育補助的資金陸續到位，賓州政府將著手處理疫情期間對教育體系造成種族差異的衝擊，以及這些問題導致的後遺症。

除了受教方式選擇權的種族差異之外，這份報告同時也指出了「郊區學校教室區學校更快開放」的趨勢。由於郊區學校的學生數量較少，環境較不擁擠，造成群聚感染的可能性也較低，因此全面恢復實體授課的腳步，會比市區學校來得快。

新澤西州 賓州 疫情

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