設假公司詐領新冠紓困560萬 新州男認罪

新州牛頓郡30歲男子拉納去年成立假公司，向政府申請獲得560萬元的新冠疫情紓困貸款，日前對洗錢和銀行詐欺等指控認罪。(Getty Images)

新澤西州檢察官 辦公室宣布，牛頓郡(Newton)一名30歲男子拉納(Azhar Sarwar Rana)去年成立假公司向政府申請獲得560萬元的新冠疫情紓困貸款 ，他在1日坦承犯下洗錢和銀行詐欺的罪名，將面臨數年的牢獄之災。

承辦檢察官指出，去年拉納先是用自己的名字、以房地產開發的名義成立假公司，並於4月6日向政府申請1000萬元的「薪資保護貸款計畫」(PPP)，並提供偽造的薪資文件和國稅局資料。

最後拉納於5月20日獲得565萬7473元的紓困貸款，但他卻將款項用於私人開銷，包括向BMW經銷商支付1萬3000元的費用；此外，他還投資數百萬元購買證券商品，並將一部分錢匯給在巴基斯坦和其他國家的家人。

據稱，拉納原本計畫在12月12日搭機逃往巴基斯坦，卻在登機前幾個小時被捕；銀行詐欺最高可處30年有期徒刑，洗錢最高也可處十年的刑期，拉納將在11月3日接受量刑。

PPP貸款源自於聯邦政府的「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)，主要目的是補貼企業給付員工薪資、貸款利息、房租和水電等基本開銷。