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不甩禁令 費城疫期間掀養雞潮

編譯林梅婕／綜合報導
近年來費城居民掀起自行養雞的風潮，儘管當地在2004年已頒佈法令限制相關活動。(Getty Images)
近年來費城居民掀起自行養雞的風潮，儘管當地在2004年已頒佈法令限制相關活動。(Getty Images)

近年來費城居民掀起自行養雞的風潮，儘管當地在2004年已頒布法令限制相關活動，隨著民眾對市面上販售的雞肉品質存有衛生安全疑慮，加上新冠肺炎疫情讓民眾更需要打發時間，逐漸吸引愈來愈多市民開始養雞。

臉書上的養雞社團Philadelphia Backyard Chickens團長、同時也是爵克索大學(Drexel University)會計系教授的莫琳·布萊恩(Maureen Breen)表示，該社團自過去12個月來會員人數成長21%，至今已達到2700人；她也估計，社團內飼養的雞隻總數從去年的1萬隻成長到1萬2000隻。

「有些人搭起舊有的棚子，有些人則花費數千元打造雞舍。」布萊恩說：「自製雞蛋的成本效益可達到和市面販售的高品質雞蛋相同。」

據布萊恩的計算，平均每隻雞一天只要花0.1元的飼料費，故生產一打雞蛋的成本只要1.2元；當然，對初始者來說還要加上建造雞舍的成本，但頂多約500元。

然而，在費城自行養雞屬於違法行為，這是因為民眾長年不堪雞啼的干擾，以及雞舍臭氣沖天的現象，因此當地政府規定養雞場必須超過三英畝，但最近當地雞群的數量卻大幅激增。

為了避免雞啼，大多市政府都是禁止飼養公雞，但賓州卻是少數連飼養母雞都禁止的地區之一；美國家禽協會長艾金斯(David Atkins)說：「雖然母雞通常不會發出聲音，但還是可能製造聲響吵到鄰居。」

事實上，為了促進都會農業發展，市府官員早已計劃重新檢視相關規範，但受到新冠疫情的影響而停擺。

雞蛋 費城 疫情

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