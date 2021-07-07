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新州7旬房東性侵房客案再增7受害女 累計達20人

編譯周芳苑／綜合報導
在新州伊麗莎白郡出租數百個單位的74歲房東森坦尼，因涉嫌性侵房客被捕，受害房客達20人。(聯合郡檢察官辦公室照片)
在新州伊麗莎白郡出租數百個單位的74歲房東森坦尼，因涉嫌性侵房客被捕，受害房客達20人。(聯合郡檢察官辦公室照片)

新州聯合郡執法官員宣布，今年稍早曾因涉嫌性侵多名房客被捕的74歲房東森坦尼(Joseph Centanni)，近日又查出有七名房客受害，森坦尼在伊麗莎白郡18處房產持有數百個出租單位，至今檢方掌握的受害婦女名單已經累計達20名。

檢方稱，被控犯案的山邊市居民森坦尼面臨近30多項刑事指控，包括刑事性接觸和性侵；他被控2013至2020年不同時間點涉嫌性犯罪，受害婦女介於22歲到61歲。

主持偵辦全案的檢察官說，由伊麗莎白市警方轉介並由檢察官辦公室特別受害者小組(Prosecutor's Office's Special Victims Unit)帶領的長期調查顯示，森坦尼的目標是無家可歸、即將被驅逐或以其他方式陷經濟困境的既有或可能租戶。

官員說，受害者都說，他們陷困境，為了替年幼兒女保有住房等理由，似乎別無選擇，只能讓步，接受森坦尼要求。

森坦尼描述他的行為，稱他向受害者要求性行為像是以物易物，他同意提供減租、延後驅逐或其他經濟援助；他還以驅逐或其他報復手法威脅猶豫或拒絕他的房客。

這名74歲老翁上周被捕，被關在埃塞克斯郡監獄，等著到聯合郡高等法院出庭。

森坦尼3月首次被捕，之後有條件獲審前釋放；他的律師隆達(Raymond Londa)當時聲稱，森坦尼不會不認罪。

聯邦檢察官卡佩尼托(Craig Carpenito)稱，司法部正承辦另一椿「公平住房法」(Fair Housing Act)訴訟案，森坦尼也是涉嫌人，涉嫌讓房客遭性騷擾

有關當局提醒，人們如遭遇性騒擾及其他形式的住房歧視，可致電聯邦檢察官辦公室民權熱線(U.S. Attorney's Office Civil Rights Hotline)，電話855-281-3339。

檢察官 性侵 性騷擾

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