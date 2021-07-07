賓州開出兆彩頭獎 5人分5.16億元

賓州在巴克斯郡萊維敦特倫頓路的 7-11便利商店售出一張中頭獎的兆彩樂透，獎金達5.16億元，五名得主匿名領獎。(賓州樂透局照片)

賓州 樂透局(Pennsylvania Lottery)宣布，在巴克斯郡(Bucks County)萊維敦特倫頓路的 7-11便利商店售出一張中頭獎的兆彩(Mega Millions)樂透，獎金達5.16億元，創該州最高紀錄。

中獎者是個五人組，為平分獎金而共同成立信託。

頭獎的年金價 值為5.16億元，但中獎者選擇一次性支付3億4860萬元，扣除聯邦和州預扣稅後為實領2億5423萬3980元。

中獎者身分未曝光，不過，賓州彩票的新聞稿提及中獎者律師的聯合聲明，律師包括佛州 Panouses律師事務所帕努斯(Kurt Panouses)和賓州Stuckert & Yates公司馬奧尼(Christopher Mahoney)。

律師聲明說，這筆獎金是改變生活的世代資金，中獎者住在賓州東部小社區，希望盡可能正常生活，而保持匿名是確保常態過日子的關鍵。

賓州2010年參與兆彩抽獎以來，這是第三次在賓州開出頭獎，也是2002年開始參與所有彩票抽獎第九次中獎；據賓州樂透局的說法，這次寫下賓州史上最高的中獎金額。