我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增39例、9死 桃園地勤染疫啟動大規模篩檢

14天後109人仍消失：邁阿密樓塌慘案「慢動作磨難」

賓州開出兆彩頭獎 5人分5.16億元

編譯周芳苑／綜合報導
賓州在巴克斯郡萊維敦特倫頓路的 7-11便利商店售出一張中頭獎的兆彩樂透，獎金達5.16億元，五名得主匿名領獎。(賓州樂透局照片)
賓州在巴克斯郡萊維敦特倫頓路的 7-11便利商店售出一張中頭獎的兆彩樂透，獎金達5.16億元，五名得主匿名領獎。(賓州樂透局照片)

賓州樂透局(Pennsylvania Lottery)宣布，在巴克斯郡(Bucks County)萊維敦特倫頓路的 7-11便利商店售出一張中頭獎的兆彩(Mega Millions)樂透，獎金達5.16億元，創該州最高紀錄。

中獎者是個五人組，為平分獎金而共同成立信託。

頭獎的年金價值為5.16億元，但中獎者選擇一次性支付3億4860萬元，扣除聯邦和州預扣稅後為實領2億5423萬3980元。

中獎者身分未曝光，不過，賓州彩票的新聞稿提及中獎者律師的聯合聲明，律師包括佛州Panouses律師事務所帕努斯(Kurt Panouses)和賓州Stuckert & Yates公司馬奧尼(Christopher Mahoney)。

律師聲明說，這筆獎金是改變生活的世代資金，中獎者住在賓州東部小社區，希望盡可能正常生活，而保持匿名是確保常態過日子的關鍵。

賓州2010年參與兆彩抽獎以來，這是第三次在賓州開出頭獎，也是2002年開始參與所有彩票抽獎第九次中獎；據賓州樂透局的說法，這次寫下賓州史上最高的中獎金額。

賓州 佛州 金價

上一則

美南銀行首季收益佳 發績效紅利獎金

下一則

新州7旬房東性侵房客案再增7受害女 累計達20人

延伸閱讀

賓州女子到收容所申請領養 意外找回失蹤2年愛犬

賓州女子到收容所申請領養 意外找回失蹤2年愛犬
性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉
Uber Eats與華府檢方和解：App標明收費細則

Uber Eats與華府檢方和解：App標明收費細則
賓州6/28撤口罩令 未打疫苗也可不戴

賓州6/28撤口罩令 未打疫苗也可不戴
賓州共和黨參議員 擬效法亞州驗票

賓州共和黨參議員 擬效法亞州驗票
賓州議會委員會通過 禁雇主強制員工接種

賓州議會委員會通過 禁雇主強制員工接種

熱門新聞

邁阿密機場29日因暴風雨打亂班機起降，許多乘客因趕不上轉機而必須排至少三小時隊等後更改新的班機。(安妮提供)

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

2021-07-01 11:41
一名被控偷窺狂的男子在Valero加油站遭對街的屋主槍傷。(ABC13截圖)

疑偷窺狂趴少女窗外自嗨 德州爸怒轟四槍

2021-06-29 18:19
休士頓槍手闖入住宅行刑式殺人案件，10歲女孩中槍後裝死求救。 (KHOU11畫面截圖)

爸媽妹妹遭屠殺 德州10歲女孩負傷裝死求援

2021-07-01 18:29
馬斯克在德州租的盒子屋由Boxabl生產。(Boxabl網頁)

影／馬斯克高調遷德州 竟租400呎「盒子屋」 看個透

2021-06-29 17:24
14歲休士頓女孩Nevaeh Wade（右），接受自己可能活不久的事實後，列了自己的遺願清單。（FOX 26）

她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻

2021-06-28 17:57
圖為德州沃斯堡警察局長諾克（Neil Noakes）在槍案發生後舉行新聞發布會。美聯社

德州沃斯堡洗車店附近傳槍響 8人受傷

2021-07-04 13:25

精彩推薦

超人氣

更多 >
500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉
印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立

印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立
美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」

美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」
美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫

美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫
Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈