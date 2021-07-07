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新州2餐館 名列全美最好吃披薩店前5名

編譯林梅婕／綜合報導
義大利網站50TopPizza全美選出排名最佳的50間披薩店，新澤西州兩家披薩店攻占該排行榜的前五名。名廚理查(圖)在澤西市開設的披薩店Razza名列第五。(取材自臉書)
義大利網站50TopPizza全美選出排名最佳的50間披薩店，新澤西州兩家披薩店攻占該排行榜的前五名。名廚理查(圖)在澤西市開設的披薩店Razza名列第五。(取材自臉書)

披薩幾乎是北美和歐洲國家最受歡迎的食物之一，更是東岸著名的觀光美食；最近義大利網站50TopPizza除了忙著探索全球最好吃的披薩，還在全美選出排名最佳的50間披薩店，新澤西州更是沒有讓他們的居民失望，當地兩家披薩店就攻占該排行榜的前五名。

由知名披薩主廚曼吉里(Anthony Mangieri)開設、位於新州大西洋高地(Atlantic Highlands)的Una Pizza Napoletana，被公認能做出全國第二好吃的披薩店；而主廚曼吉里的手藝更是眾人皆知，也為他贏得「披薩教皇」的封號，可說實至名歸。

「曼吉里的披薩無非是美國拿波里式披薩中，最重要的代表之一，」該網站的評選內文是這麼說：「他的外圍餅皮就像孩子們游泳時坐的充氣船，麵團發酵的程度極盡完美且氣囊豐富，並散發著獨特香氣；他們所有的食材原料都來自義大利，當然也包含了義大利生產的番茄。」

曾在2017年被紐約時報(NYT)譽為「紐約最好吃的披薩」，由名廚理查(Dan Richer)在澤西市開設的披薩店Razza則是在榜單上位居第五名。

「距離格羅夫街車站(Grove Street station)約兩分鐘的路程，你將看見當地最棒的披薩店，」該網站寫道：「理查擁有絕佳的烘焙能力，他是貨真價實的藝術家；他們的披薩有著酥脆的餅皮，咬下去那一刻相當有嚼勁，食材更是保證新鮮，品質超然。」

舊金山的Tony’s Pizza Napoletana為排名第一，同時拿下該網站的氣泡酒獎(Prosecco DOC Award)；第四名則是芝加哥的Spacca Napoli Pizzeria。

莫約兩個月前，美食雜誌Food & Wine將「全美最佳披薩州」的頭銜從紐約的身上摘下，由新澤西州接下；而該網站選出的前五名，紐約州也只擠進一家餐廳Ribalta NYC。

紐約時報 新澤西州 義大利

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