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德拉瓦州參議會通過 最低時薪調至15元

編譯陳韻涵／綜合報導
民主黨領導的德拉瓦州州參議會日前通過以黨派為分壘的法案，將在2025年前逐年調高最低薪至15元。圖為工人爭取最低薪調至15元。(Getty Images)
民主黨領導的德拉瓦州州參議會日前通過以黨派為分壘的法案，將在2025年前逐年調高最低薪至15元。圖為工人爭取最低薪調至15元。(Getty Images)

民主黨領導的德拉瓦州州參議會日前通過以黨派為分壘的法案，將在2025年前逐年調高最低時薪至15元。

民主黨推翻約六項共和黨的修正案後，通過這項調薪措施；民主黨否決的修正案包括，允許小企業和非營利組織僅支付最低時薪的85%，要求該州財政廳主計局提交年度報告，說明調高最低時薪對州預算和經濟的影響。

民主黨也反對同黨眾議員摩爾(Sherae'a Moore)提出，對20人以下小企業延後一年調高最低時薪的議案。 

去年當選的德拉瓦州州長卡尼(John Carney，民主黨)預料將簽署法案，調薪不僅是他的施政要務，也是許多民主黨資深眾議員推動多年的成果。

威明頓(Wilmington)民主黨眾議員布雷迪(Gerald Brady)說：「過去15年來，我們15度試圖調高最低時薪，僅三次取得小進展。」

共和黨警告，調高最低時薪恐讓小企業倒閉、許多人失業、費用轉嫁給消費者，低薪員工則因調薪而喪失獲得該州幼兒或租屋補助的資格。 

米爾福德(Milford)共和黨眾議員舒普(Bryan Shupe)要求民主黨議員提供調高最低時薪對財政與經濟影響的研究佐證，「這些對話並非根據經驗證據，非關數據，而是奠基於預測和分析，甚至是政治計算。」

無黨派的國會預算辦公室(CBO)今年初發布報告指出，2025年前調高最低時薪至15元，將讓全美約90萬人脫離貧窮，但也會導致140萬個工作機會消失。

德拉瓦州目前的基本時薪是9.25元，此法案將逐年調高最低時薪，明年1月時薪調漲13.5%至10.5元，2023年1月調高到11.75元，2024年1月增至13.25元，2025年1月調高到15元。

分析師估計，這項法案將在2024財政年度造成納稅人額外370萬元負擔。

最低時薪 民主黨 眾議員

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