睽違2年…費城戶外泳池重啟 47個輪流開放

費城挺過救生員短缺，戶外游泳池迎來睽違兩年的開放。(美聯社)

費城 挺過救生員短缺，戶外游泳 池迎來睽違兩年的開放。

住在費城南邊，12歲的傑若麥亞(Jeremiah)感到相當興奮，他說：「感覺就像第一次去游泳池一樣。」去年受新冠肺炎疫情影響，夏天所有泳池與育樂中心全數關閉，使傑若麥亞只能待在室內。他說：「我只能待在家寫功課，打掃，差不多就只能這樣。」但今年夏天，他希望能每天打籃球，或到游泳池度過。

所有公立游泳池若要開放，全費城需要377名救生員，但最終雇用了215名。公園與育樂局(Parks & Rec)官員表示，公營游泳池提供的時薪比不上私營游泳俱樂部和水上樂園。

今年為吸引更多救生員，費城不僅將時薪調升至15元，更透過媒體宣傳，並舉辦線上說明會。而且，只要年紀在24歲以下，就能免費參加救生員訓練。儘管如此，今年全美各地救生員仍缺工嚴重。

不過由於救生員數量仍未額滿，因此仍有多座游泳池無法開放。費城全市的68個公立游泳池中，將有47個輪流開放，國慶日後的首周將先開放16座。

但公園與育樂局被民眾批評，不開放杭亭公園(Hunting Park)等低收入 社區的游泳池。公園與育樂局長洛威爾(Ott Lovell)回應：「民眾並未了解所有訊息就出口批評，我們很驕傲能夠開放79%的泳池，包括在年收入四萬5000元以下的社區。」

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