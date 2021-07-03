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新州男被蚊咬染罕見JCV病毒 全美10年僅145例

編譯林梅婕／綜合報導
新州薩賽克斯郡一名60多歲男子上個月出現病症，經檢測後確認感染罕見病媒蚊疾病「詹姆斯敦峽谷病毒」。(Getty Images)
新州薩賽克斯郡一名60多歲男子上個月出現病症，經檢測後確認感染罕見病媒蚊疾病「詹姆斯敦峽谷病毒」。(Getty Images)

新澤西州公衛廳宣布，薩賽克斯郡(Sussex County)一名60多歲男子出現病症，經檢測後確認感染罕見病媒蚊疾病「詹姆斯敦峽谷病毒」(Jamestown Canyon virus，簡稱JCV病毒)；確診後成為新州今年第一起JCV的病例，同時也是該州史上第二例。

當局表示，該名男子5月開始出現發燒和神經相關的病症；該州首起病例出現在2015年，同樣發生在薩賽克斯郡。

JCV病毒被發現於北美地區，主要都是透過鹿或蚊子傳播，對人類也會造成感染；事實上，隨著近幾年人類感染JCV病毒的案例數量逐漸增加，大家對該病毒的認識也變多。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出：「大部分的JCV感染案例發生在4月至9月期間，足跡遍佈全美，但超過一半以上的感染案例來自明尼蘇達州和威斯康辛州；至於最近增加的病例或許只是反映民眾對病毒的警覺性提高，但也可能真的是疾病傳播的速度增加。」

感染JCV實屬罕見疾病，過去十年在全美僅145例感染；新州衛生廳長茱蒂絲·佩斯奇利(Judith Persichilli)說：「當我們前往戶外活動時，都必須預防蚊子和蜱蟲的叮咬，因為這些蚊蟲都是許多疾病的罪魁禍首；切記使用聯邦環保署(EPA)認證的防蟲劑保護皮膚，也隨時注意你的寵物是否被叮咬。」

每年夏天到初秋之際，除了JCV之外，新州居民還必須防範其他病媒蚊疾病，例如西尼羅病毒(West Nile Virus)和東部馬腦炎病毒(Eastern Equine Encephalitis)；當地公衛官員也會盡可能做好蚊蟲滋生防治，降低病媒蚊疾病傳播的風險。

新州 新澤西州 聯邦疾病防治中心

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