新州新駕照 有人抱怨「像假的」

一些駕駛人認為，新澤西州新發行的駕照看起來像假的。(ABC紐約地方電視台截圖)

新澤西州汽車 監理廳(Motor Vehicle Commission)在社群網站推特(Tweet)貼文說，新發行的駕照 和非駕駛身分證外觀不同，給人新的感受。

最明顯的變化印有監理廳新標誌和色調，在相關機構和檢測站也看得到。

雖說耳目一新，但有些駕駛人說，比起舊證件，新證件看起來像假的。

舊證件採用比信用卡或一般企業員工識別證略薄的塑膠材質，新證件已非如此；有些駕駛人說，在酒吧為證明年齡而出示新駕照時，竟被拒絕。

但汽車監理廳發言人康諾利(William Connolly)說，新駕照和身分證件內建若干安全新功能，有助於打擊欺詐和身分盜用、強化個人訊息的安全性，詐欺者將更難偽造。基於安全原因，康諾利拒絕詳述細節。

康諾利說，汽車監理廳證照由代理機構發行改由中央集中發行、直接寄給駕駛，全美20多州這麼做；從那之後便改變證照外觀。

康諾利說，更先進的安全功能無法搭配舊證照的打印技術；新材料和集中生產使新證照更安全、不易被欺詐複製。

警方早在去年11月便被告知證照外觀變化。

新州汽車監理廳去年下半年向執法部門報告，11月起，將逐步發行採新外觀的補強數位駕照，但未提到駕照觸感也不同；一旦監理廳全面進行轉換，將不再發行材質較厚的舊款證照。

康諾利說，目前並未收到執法部門或其他機構拒絕接受新證照的報告。

一名駕駛抱怨標準駕照列有「非真正的身分證明用途」(Not for Real ID purposes)，其實是聯邦強制要求的真實身分證照，強化了安全功能和要求，2023年5月23日起，將成為國內航空旅行唯一認可的證照；康諾利說，這幾個字是依聯邦要求，用以區分標準駕照或非駕駛員身分證與真實身分證。