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50年增3度 費城夏天均溫達78.39℉ 近10年更飆破95℉

編譯柯立偉／綜合報導
研究報告指出，費城夏季平均溫度從1970年代的華氏75.09度，上升到現在的78.39度，夜間溫度也上升約3.8度。圖為費城一名小女孩在放置於人行道上的塑膠泳池戲水消暑。(美聯社)
研究報告指出，費城夏季平均溫度從1970年代的華氏75.09度，上升到現在的78.39度，夜間溫度也上升約3.8度。圖為費城一名小女孩在放置於人行道上的塑膠泳池戲水消暑。(美聯社)

費城非營利組織「氣候變遷」(Climate Change)近日公布一項研究報告，指出費城的夏季(6至9月)平均溫度，從1970年代的華氏75.09度上升到現在的78.39度，夜間溫度也上升約3.8度，特別是像杭亭公園(Hunting Park)等市中心地帶，因為受熱島效應影響，民眾對於氣溫上升的感受會較明顯。

此外，近十年的日均溫超過華氏95度的日子，比起1970年多出五天；且近50年來最熱的十年中，有五年都集中在2010至2020年間。

專家指出，市中心地區由於柏油路多而林蔭較少，導致地面在白天時吸收大量熱能到夜間釋放，因此產生熱島效應，使市中心的溫度較郊區為高。然而，由於向非裔或拉美裔等社經地位較低的族群，大量集中在市中心地區，導致連氣候變遷的影響，都有「種族差異」的現象。

杭亭公園居民委員會去年就針對社區內的非裔與拉丁裔民眾，詢問他們如何對抗酷暑，以及多少人擁有冷氣。結果受訪的563位民眾中，只有約100位家中有安裝冷氣設備，不足五分之一。

居委會執行主任藍納(Charles Lanier)表示：「氣候變遷確實影響到種族平等，我們呼籲大眾捐款，以為社會弱勢族群，提供像冷氣或電風扇等夏季的消暑設備。」

而費城官員查普曼(Saleem Chapman)則更關注夜間高溫對人體的影響，他表示：「夜間高溫無法下降，使人體不易散熱，對老人與小孩的影響較大。」不過，費城市政府近來提出要在這些缺乏植被的地方廣植樹木，將有助於市中心夜間加速降溫。查普曼說：「如果政策實施成功，夜間高溫預計可以再降20度。」

費城 氣候變遷 高溫

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