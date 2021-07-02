全美最健康500郡 新州10郡上榜

「美國新聞與世界報導」最新公布「全美最健康500郡」，新澤西州有10個郡上榜，其中杭特頓郡列第15名。圖為該郡城市瑞汀頓每年舉行熱氣球節。(Getty Images)

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)最新公布「2021年全美最健康500郡」排行榜，評比全美各州約3000個郡的人口健康狀況，其中新澤西州 21個郡中有10個榜上有名。

這次排行榜的評分標準包含：人口健康、平等程度、教育 水平、經濟表現、平均房價、獲得營養食物能力、公共衛生、公共安全、社區發展前景和基礎設施等。

新澤西州排行前三位的郡，包含排名15的杭特頓郡(Hunterdon County)、排名25的摩利斯郡(Morris County)以及排名46的桑莫塞郡(Somerset County)。執行本次調查的美國新聞網數據編輯馬修斯(Alex Matthews)表示，新澤西州這三個排名靠前的郡，都有強大的經濟基本面，平均學歷也較高，並且有能力讓年輕一輩及整體社區接受良好的教育。

針對「獲得營養食物能力」這項指標，馬修斯指出，郡的地理位置是關鍵因素。有些地方的超市或商店會有整櫃甚至整條走廊的健康食品讓民眾挑選，但有些地方可能連超市都沒有。

羅格斯大學醫學院教授威斯(Stanley Weiss)也認同馬修斯說法，他說：「如果去內陸城市的超商，簡直就是『營養沙漠』，一些在城市很常見的鮮魚、鮮果等營養食品，在當地根本買不到。」

除了用調查單位列出的指標衡量健康程度外，去年受疫情影響，疫苗 覆蓋率也是重要參考因素之一。馬修斯表示，為了維持與往年調查的可比性，未將疫苗接種率納入正式調查報告，但排行狀況確實與疫苗覆蓋率有正相關。

他說：「疫苗施打率超過七成的地區，通常教育水平與獲得營養食物能力兩項指標的得分較高。所以這也告訴我們，健康與否不是只看一個人有沒有得病，更要看有沒有能力不得病。」

新澤西州排進這份排行榜的郡包括：15名杭特頓郡、25名摩利斯郡、46名桑莫塞郡、142名蘇薩克士郡(Sussex County)、188名博根郡(Bergen County)、271名博林頓郡(Burlington County)、350名密德薩士郡(Middlesex County)、397名沃倫郡(Warren County)、398名格洛斯特郡(Gloucester County)及424名孟莫斯郡(Monmouth County)。