竊取3身分 新州男盜存100萬支票

37歲的新澤西州 男子李奇(Benjamin Rich)遭依身分竊盜與銀行詐欺 罪起訴，他涉嫌竊取三名未成年人的身分，與同夥設立空殼公司並開設多個銀行帳戶，前後盜存提取100萬元支票 。

新澤西州檢察官辦公室上周表示，來自愛迪生市(Edison)的李奇被控犯下一項銀行詐欺罪(bank fraud)和一項嚴重身分竊盜罪(aggravated identity theft)。

李奇和兩名分別來自紐約布魯克林(布碌崙)的男子、艾拉莫(Felix Alamo)和安博西歐(Frank Ambrosio)分別提領至少25萬元。

李奇利用偷來的詐欺支票和稅務身分號碼成立空殼公司，而公司負責人的名字特別取的和支票上的名字很像；他接著利用空殼公司的資料，取得其他機構的文件，同時夥同艾拉莫利用空殼公司開戶並存取支票。

法院文件顯示，艾拉莫2019年4月26日在伍德布瑞奇(Woodbridge)開戶，存入6萬3270.97元的支票。當年夏季，另一名未公布姓名的同夥從新澤西州的銀行存了另外兩張支票，另一個銀行帳戶2019年8月13日在克拉克(Clark)的銀行開戶，開戶翌日存入2萬9505.84元的支票。2019年8月15日，又一個銀行帳戶在哈瑞森(Harrison)啟用，翌日存入1萬5000元的支票。

這三名被冒用身分開戶的未成年人，分別來自杜蒙(Dumont)、布魯克林和水牛城。

59歲的艾拉莫去年9月被起訴並認罪，訂7月21日過堂並判刑。

35歲的安博西歐去年9月被起訴，他的律師正在磋商認罪協議。