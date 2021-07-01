賓州女子到收容所申請領養 意外找回失蹤2年愛犬

賓州艾倫鎮女子艾伊莎·尼維斯的愛犬「科夫」在兩年前走失，近日向收容所申請認養狗，卻意外與朝思暮想的愛犬重逢。(6abc電視台截圖)

賓州 艾倫鎮(Allentown)一名女子艾伊莎·尼維斯(Aisha Nieves)的愛犬在兩年前走失，這段日子雖然她仍對愛犬念念不忘，但最終還是希望給兩個兒子重新找個玩伴，近日才決定向理海郡收容所(LCHS)申請認養，沒想到這趟旅程卻讓她與朝思暮想的愛犬重逢。

「我一看到牠心頭馬上一震，我想『不會吧，怎麼可能』。」尼維斯向賓州地方媒體「晨報」(The Morning Call)憶述：「然後我看牠一隻眼睛的周圍有一道疤痕，那是之前牠被門夾到時留下來的，我簡直不敢相信！天啊！真的是我的寶貝，真的是科夫(Kovu)啊！」

最初尼維斯也是透過LCHS收養愛犬科夫，當時科夫只有七周大；從那時候一直到2019年5月科夫走失之前，牠和尼維斯一家都過著有如天堂樂園 般的生活。

「牠身上有些跳蚤的問題需要處理，牠的後腿也有毛脫落和發炎的現象。」LCHS事業開發部主任席奈德(Deirdre Snyder)說：「但牠已經接受消炎治療，也用特殊肥皂洗過澡了。」

事實上，科夫走失後同樣被送到LCHS，大約四個月後，也就是同年10月就被領養了；不過今年6月初，科夫又被送回收容所，因為科夫的新主人即將被驅離 。

於此同時，尼維斯也正在查看LCHS在官方網站列出的收養名單，她立刻注意到其中一隻比特犬和羅威納犬的混種，正是多年前失蹤的科夫。

尼維斯立刻向LCHS通報自己是科夫最原始的主人，官方人員便協助安排他們人犬碰面；據晨報報導的內容，尼維斯形容與科夫團圓時，「牠興奮地瘋狂尖叫，試圖大力掙脫把牠拉住的工作人員」。

「接著牠就跳到我身上，我對牠又抱又親，牠直接坐上我的大腿。」尼維斯說：「我告訴牠，『孩子，我們終於要帶你回家了，我很抱歉讓你經歷這些事，但我再也不會讓你離開我了』。」

席奈德也補充，狗的嗅覺非常靈敏，而且牠們記得主人的味道；科夫隨著尼維斯回家後，一家人正準備為牠慶祝七歲生日。