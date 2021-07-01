我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美57.4%成人 完全接種疫苗

縱容罪犯？「天才老爹」性侵無罪 好萊塢#MeToo反高潮

賓州女子到收容所申請領養 意外找回失蹤2年愛犬

編譯林梅婕／綜合報導
賓州艾倫鎮女子艾伊莎·尼維斯的愛犬「科夫」在兩年前走失，近日向收容所申請認養狗，卻意外與朝思暮想的愛犬重逢。(6abc電視台截圖)
賓州艾倫鎮女子艾伊莎·尼維斯的愛犬「科夫」在兩年前走失，近日向收容所申請認養狗，卻意外與朝思暮想的愛犬重逢。(6abc電視台截圖)

賓州艾倫鎮(Allentown)一名女子艾伊莎·尼維斯(Aisha Nieves)的愛犬在兩年前走失，這段日子雖然她仍對愛犬念念不忘，但最終還是希望給兩個兒子重新找個玩伴，近日才決定向理海郡收容所(LCHS)申請認養，沒想到這趟旅程卻讓她與朝思暮想的愛犬重逢。

「我一看到牠心頭馬上一震，我想『不會吧，怎麼可能』。」尼維斯向賓州地方媒體「晨報」(The Morning Call)憶述：「然後我看牠一隻眼睛的周圍有一道疤痕，那是之前牠被門夾到時留下來的，我簡直不敢相信！天啊！真的是我的寶貝，真的是科夫(Kovu)啊！」

最初尼維斯也是透過LCHS收養愛犬科夫，當時科夫只有七周大；從那時候一直到2019年5月科夫走失之前，牠和尼維斯一家都過著有如天堂樂園般的生活。

「牠身上有些跳蚤的問題需要處理，牠的後腿也有毛脫落和發炎的現象。」LCHS事業開發部主任席奈德(Deirdre Snyder)說：「但牠已經接受消炎治療，也用特殊肥皂洗過澡了。」

事實上，科夫走失後同樣被送到LCHS，大約四個月後，也就是同年10月就被領養了；不過今年6月初，科夫又被送回收容所，因為科夫的新主人即將被驅離

於此同時，尼維斯也正在查看LCHS在官方網站列出的收養名單，她立刻注意到其中一隻比特犬和羅威納犬的混種，正是多年前失蹤的科夫。

尼維斯立刻向LCHS通報自己是科夫最原始的主人，官方人員便協助安排他們人犬碰面；據晨報報導的內容，尼維斯形容與科夫團圓時，「牠興奮地瘋狂尖叫，試圖大力掙脫把牠拉住的工作人員」。

「接著牠就跳到我身上，我對牠又抱又親，牠直接坐上我的大腿。」尼維斯說：「我告訴牠，『孩子，我們終於要帶你回家了，我很抱歉讓你經歷這些事，但我再也不會讓你離開我了』。」

席奈德也補充，狗的嗅覺非常靈敏，而且牠們記得主人的味道；科夫隨著尼維斯回家後，一家人正準備為牠慶祝七歲生日。

賓州 樂園 驅離

上一則

闊別一年 芝加哥餐車美食節 7月30日起每周五回歸

下一則

偷窺狂趴少女窗自嗨 德州爸怒轟4槍

延伸閱讀

比特中國停售礦機 牽動台積下單

比特中國停售礦機 牽動台積下單
布萊頓海灘建遊民收容所受阻 另覓他址

布萊頓海灘建遊民收容所受阻 另覓他址
俄媒：拜登離間中俄、「試探」普亭 「邏輯奇怪」

俄媒：拜登離間中俄、「試探」普亭 「邏輯奇怪」
落實美俄峰會共識 美大使將很快返俄

落實美俄峰會共識 美大使將很快返俄
遊民收容所改建家庭收容所 布魯克林居民仍反彈

遊民收容所改建家庭收容所 布魯克林居民仍反彈
布碌崙班森賀遊民收容所改建家庭收容所 居民不同意

布碌崙班森賀遊民收容所改建家庭收容所 居民不同意

熱門新聞

位於佛羅里達州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)瑟夫塞德市(Surfside)的一棟康斗公寓(condominium)，24日早晨突然倒塌，警方證實至少已3死，99人失聯。（美聯社）

佛州公寓倒塌 至少4死159人失聯 現場畫面曝光…

2021-06-24 06:18
14歲休士頓女孩Nevaeh Wade（右），接受自己可能活不久的事實後，列了自己的遺願清單。（FOX 26）

她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻

2021-06-28 17:57
一名被控偷窺狂的男子在Valero加油站遭對街的屋主槍傷。(ABC13截圖)

疑偷窺狂趴少女窗外自嗨 德州爸怒轟四槍

2021-06-29 18:19
31歲的金奇上周到訪芝加哥卻被刺死，芝加哥警方25日表示嫌疑人已被捕。（馬里蘭大學提供）

刺死馬大女博士 芝加哥嫌疑人被捕

2021-06-25 15:45
馬斯克在德州租的盒子屋由Boxabl生產。(Boxabl網頁)

影／馬斯克高調遷德州 竟租400呎「盒子屋」 看個透

2021-06-29 17:24
德拉瓦州今年夏季螃蟹售價高漲，饕客恐更難在餐廳找到螃蟹大快朵頤，或者就算找到了，帳單金額可能也不會太親民。(Getty Images)

螃蟹成本翻3倍 德拉瓦餐廳紛漲價

2021-06-23 14:12

精彩推薦

超人氣

更多 >
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流
性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉
一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮

一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮
露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命

露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命