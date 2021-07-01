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新州新學年 不再強制戴口罩上課

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州州長墨菲宣布，下學年學校上課時將不再強制教職員工生戴口罩，但仍然需保持社交距離。圖為一所學校五年級學生戴口罩上音樂課，且保持距離。(美聯社)
新澤西州州長墨菲宣布，下學年學校上課時將不再強制教職員工生戴口罩，但仍然需保持社交距離。圖為一所學校五年級學生戴口罩上音樂課，且保持距離。(美聯社)

下一學年度將是新冠疫情自去年爆發以來，新澤西州首度全面恢復實體課程教學的學年度。州長墨菲(Phil Murphy)已宣布，屆時學校上課時將不再強制教職員工生戴口罩，但仍然需保持社交距離。

不過由於距離下學年度開學還有約兩個月，州長28日宣布此項政策的同時，也同時保留了疫情惡化而重新強制戴口罩的可能。另外，考量到各學區疫情狀況不一，州教育廳(Department of Education)根據州長指示，發布指引表示各學區仍可自主決定是否要求教職員工生戴口罩。

州長表示：「解除強制戴口罩的措施，是我們回歸正常生活的一步。不過，我們也要看看疫情發展狀況，以及聯邦疾病防治中心(CDC)的最新指示，隨時修訂我們的相關政策。」

消息公布後，州長也在推特上發布推文，他說：「只要下學年度以前疫情沒有惡化，那麼就不再強制戴口罩，除非該校學區自行決定要戴。」

然而，雖然課堂上、校園內不必戴口罩，但由於CDC仍規定，不論接種疫苗與否，在公共交通工具上都必須要戴，因此學校校車並不會跟著解禁。

事實上，墨菲宣布解除校園口罩令前，已因為家長團體的積極遊說，而宣布各學區可以視情況鬆綁口罩規定。當時州政府仍強制規定要戴口罩，只是下放權限到各學區自行決定執行程度；而今的這項政策，則是反過來，州政府完全鬆綁，但要不要保留口罩規定由學區自行決定。

口罩 學區 疫情

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