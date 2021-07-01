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新州超過四分之一員工 預期繼續全職在家遠距工作

編譯周芳苑／綜合報導
調查顯示，新澤西州超過25%員工希望繼續全時間在家工作。(Getty Images)
調查顯示，新澤西州超過25%員工希望繼續全時間在家工作。(Getty Images)

新冠疫情大幅改變人們工作模式。據新澤西州狄金森大學(Fairleigh Dickinson University)民調顯示，新州逾半數民眾希望至少部分時間繼續在家工作；另外，超過25%員工希望繼續全程在家工作。

民調發現，51%的人疫情期間便在家工作，其中26%受訪者說，永遠不回辦公室上班；另37%預期今年稍晚重返辦公室，27%已回辦公室。

新州狄金森大學政府和政治學教授卡西諾(Dan Cassino)說，這將產生巨大連鎖效應，須重新考慮公共交通資金、與紐約的稅收協定、對輸電網的需求；調查團隊認為在家工作的轉變是暫時的，但超過四分之一開始在家工作的人永不回辦公室。

預期永久在家工作的男、女比例各是28%、23%；預期年底前回辦公室的男性比女性多。

也許因育兒需求差異，女性表示在家工作的比例比男性高；受過較高教育的人疫情下在家工作的比例也較高，無大學學位的人疫情下繼續到工作場所上班達七成，有大學學位的人僅36% 。

卡西諾說，疫情讓職場已存在的不平等加劇；教育較低的人不太能轉向遠程工作，女性無法平衡遠程工作與家務勞動需求。

調查並顯示黨派分歧。67%民主黨受訪者表示仍至少有部分時間在家工作，共和黨僅49%；47%共和黨表示寧可回辦公室全職工作，民主黨僅20%。卡西諾解讀，民主黨人傾向於不回傳統工作場所。

此外，僅31%願意每天進辦公室；38%想有時在家工作，18%想全程在家工作。

依年齡層看，35歲以下的人最希望工作地點有彈性，54%希望在家和辦公室間分配時間；35至64歲持此看法僅35%。卡西諾說，對受教育的年輕人來說，去年在家工作時所做的事情似乎比每天到辦公室划算，不願放棄遠距工作好處。

卡西諾說，大眾運輸工具不管有多少乘客，成本都一樣，一旦很多人在家工作，搭車的人將分擔更多費用。

這項民調6月9日至16日進行，採用803名受訪者回應。

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