新州Bridgewater大型物流倉庫招賢納士

海外倉是現在大部分跨境賣家都會選擇的一種物流方式。位於新州Bridgewater近22號公路的大型華人物流倉庫，現誠聘操作人員，需有身份，工資可以走W-2，有加班工資，具體事宜歡迎面議，連絡人鄭先生(848) 667-1949。

隨著跨境電商 的發展，海外倉現在也愈發成為跨境電商賣家的主要競爭力之一，因為有亞馬遜 、eBay等多個主流跨境電商平臺，海外倉美國 服務是比較熱門的一個需求。

美國海外倉服務有這些；其一是一件代發，貨物運輸到美國海外倉之後，當有買家在店鋪下單，賣家要將訂單推送給海外倉；美國海外倉會安排產品發貨。主要有無貨源及有貨源兩種方式。

其二是中轉服務， 對於亞馬遜等跨境電商賣家來說，可以選擇中轉服務。即將一部分貨物存儲在協力廠商海外倉中，如果亞馬遜倉庫需要補貨，則讓海外倉將一定量的貨物運輸到指定的倉庫，其中會產生一定的中轉費。

其三是退貨換標，當有買家退貨，國內賣家處理起來有一定的難度，那麼海外倉會針對退回的產品，提供檢測、換標、換包裝等售後服務，幫助跨境賣家更好的處理售後問題，但也會產生相對應的服務費。

其四是清倉處理，當海外倉中的庫存剩餘過多時，賣家可以讓海外倉幫忙處理，清倉處理方式主要有銷毀、退回國內、分銷等方式，具體以物流公司提供的形式為主(下期待續)。