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紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

選擇大華生鮮平台 買出網購便捷新生活

紐約訊

      大華超市致力尋找更多的方式為顧客提供更優質且便利的服務。公司現已提供網上購物服務，但是新上線的大華生鮮平台將網路購物體驗提升到了一個全新水平。其不僅僅是大華官方網站「寄送到府」服務的延伸，還提供了更豐富的產品選擇，可以滿足客戶更多需求。這個新的購物服務目前在紐約部分地區可以使用，很快將擴及到新澤西州，並計劃在未來幾個月進一步擴展到康乃狄克州和賓夕法尼亞州。

     大華生鮮不僅方便，還提供諸多優惠。所有訂單將由大華生鮮自營專業車隊進行配送，不再需要經過第三方配送。另外，配送範圍也不再限於20英里。超過35美元的訂單可享免費送貨，最快第二天就能送達（如果訂單是在東岸時間上午11點前訂購，且隔日送貨日期尚能選擇）。為了慶祝盛大開業，只要訂購超過88美元就能減免8美元。顧客還能享受每週的特別促銷活動，並有機會獲得特別禮品。

     歡迎馬上造訪fresh.99ranch.com，體驗與眾不同的購物享受。欲了解更多信息或其他細節，可通過以下方式進行。客服郵件：[email protected]，客服電話：718-568-8899，Instagram平台：www.instagram.com/fresh.99ranch或搜尋@fresh.99ranch；臉書平台：www.facebook.com/fresh.99ranch或是搜尋@fresh.99ranch；微信公眾號ID：fresh99ranch

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