墨菲簽法案 新州接管大西洋城再延4年

新澤西州州長墨菲簽署法案，將把州府接管大西洋城延長四年。圖為大西洋城海灘。(美聯社)

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)已簽署法案，將延長掌管大西洋城絕大多數的主要決策權，因此，新州 接管大西洋城將再延四年。

這位民主黨 州長競選時反對由州府接管，當選後才改變方向，周四晚間簽署法案，未發表評論。

現行措施結束時，新州對大西洋城決策的掌管期將長達九年。

對於新州展延接管一事，大西洋城市長斯默爾(Marty Small)未出面回應。

正值大西洋城面臨若干重要決策之際，新州延長接管；重要決策包括如何處理曾是市政機場的150英畝用地-巴德菲爾德(Bader Field)。

斯默爾過去曾表示，他很快就會針對這塊土地推出「價值數十億元的計畫」；而巴德菲爾德的任何計畫都需要州府批准。

新州接管大西洋城的構想是由共和黨前州長克里斯蒂(Chris Christie)提出，2016年在民主黨主導的州議會中通過。

由州府接管主要是讓州府得以控管海邊賭博勝地開支失控、高稅收和管理不善等問題。儘管賭場業持續經營，但仍面臨財務困境。

新州接管剝奪了許多大西洋城市府工作人員的公務員權利和保護，連帶的，得以更容易改變市府部門的人員配備和運作方式。

自新州接管以來，大西洋城的財務狀況有所改善，華爾街評級公司已上調該市的財政前景。

新州對大西洋城的控管原訂今年結束。