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曾不受看好 大西洋城2賭城 重開業績亮麗

編譯洪毅／綜合報導
「百利大西洋城賭場」岌岌可危，新入主的主管層正試圖大幅改建，力圖重振雄風。(美聯社)
「百利大西洋城賭場」岌岌可危，新入主的主管層正試圖大幅改建，力圖重振雄風。(美聯社)

新澤西州「大西洋城」(Atlantic City)賭城曾一度面臨五間賭場陸續關閉的窘境，不過包括硬石(Hard Rock)和海洋賭場度假村(Ocean Casino Resort)等重新開業的賭場，表現卻一鳴驚人，顯示只要營運方針得當，此地依然能吸引大量賭客。

另外，「百利大西洋城賭場」(Bally's Atlantic City)曾是當地最耀眼、最成功的地標之一，但如今正陷入慘澹經營中、岌岌可危，新入主的主管層正試圖大幅改建，力圖重振雄風。

2018年6月28日，Hard Rock以及Ocean二間賭場再同一天重新開業，當時曾招致外界懷疑的眼光。

但是跌破外界眼鏡的是，三年之後，大西洋城營運的九間賭場中，Hard Rock以2億2480萬元的總個人賭資位居第二，Ocean以1億8350萬位居第三，已經與第一的波哥大(Borgata)呈現三足鼎立的狀態。

曾經命運多舛的Ocean表現尤其引人注目：其在2012年開業，造價26億元，但2014年就關門大吉，這段期間Ocean從未獲利過，且在二年間就破產過二次；Ocean執行長格萊博基(Terry Glebocki)就說，Ocean重新開業前12個月就大虧4200萬元。

但是Ocean重新開業後，去年新冠疫情期間，當Hard Rock營業獲利下降71%至1090萬元時，Ocean的營業獲利卻增長224%至2180萬元；格萊博基表示，跟剛重新開業時相比，情景簡直是天與地的差距。

二間賭場重新開業後的成功，歸因於營運方針得當：Hard Rock專注於各種娛樂表演活動，Ocean的賣點則是豪華渡假村。

另外，早在新冠疫情之前，百利賭場的營運狀況就已經不佳，主因是當地博弈業割喉式的激烈競爭。不過，百利已計畫在未來五年內為這間賭場投資9000萬元，試圖大幅翻修賭場。

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