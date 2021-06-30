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打疫苗送州立公園入場券 新州接種率又升

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州宣布本州居民只要在國慶日前打至少第一劑新冠疫苗，就可以免費獲得價格50元的州立公園入場券。(取材自推特)
新澤西州宣布本州居民只要在國慶日前打至少第一劑新冠疫苗，就可以免費獲得價格50元的州立公園入場券。(取材自推特)

新澤西州民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)為鼓勵大眾盡速接種疫苗，5月時宣布本州居民只要在國慶日前施打至少第一劑，就可以免費獲得價格50元的州立公園入場券。此政策一出果然奏效，已經閉關自守一年多的州民的接種率又再一次攀升，有資格領取免費州立公園入場券的人數從月初的5萬人增漲到現在的10萬人。

州政府雖然沒有統計多少人是為了免費入場券而去打疫苗，但是政策推出後接種人數增加是事實，許多人拿到入場券後也迫不及待地出遊。島灘州立公園(Island Beach State Park)的停車場，在平日擠滿了旅遊民眾的停放車輛，沙灘上更是插滿一枝又一枝五顏六色的陽傘，讓主管機關環境保護廳出面呼籲出遊民眾及早出門。

環境保護廳發言人柯琳．辛斯科(Caryn Shinske)表示，2019年州內州立公園的旅遊人次約為1700萬，2020年雖因新冠疫情的關係而閉園，但旅遊人次也還有1400萬，因此雖然現階段旅遊人次大量增加，州立公園還是有能力應付。但她同時指出：「州立公園還是有容流量限制，有入場券不代表一定可以入場，因此希望想來玩的民眾還是要早點出門。」

到島灘州立公園玩的遊客琳達．加庫柏斯基(Linda Jakuboski)說，雖然不是因為免費入場券才打疫苗，但是卻也因此受惠，因為過去35年來都會到島岸公園玩。她說：「太習慣來這裡度假了，這裡就像自己的第二個家一樣。」

另一位民眾阿法夫．穆罕默德(Afaf Muhammad)表示，雖然她選擇不接種疫苗，但認為這樣的政策很棒，既可以防疫，又能鼓勵大眾重回自然。她說：「我覺得讓自己和孩子們接觸新鮮空氣很重要，所以我也鼓勵我的兩個女兒多多參加戶外活動。現在住在大都市的集合住宅裡，很難有機會看到真正的大自然。而市區內雖然有公園，但總是比不上州立公園。」

州立公園 疫苗 新澤西州

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