費城7/1起 禁用塑膠袋

7月1日起費城將禁用一次性塑膠袋，不過，未來將近一年還不會嚴格執行，不合規定者只會被警告。(Getty Images)

費城 市府已宣布，自7月1日起全市將禁用一次性塑膠袋；不過，未來將近一年還不會嚴格執行，不合規者只會被警告。

費城市長肯尼(Jim Kenney)2019年2月便簽署禁用塑膠袋法令，之後因為新冠疫情 爆發而延後實施；根據這項法令，全市零售店不僅禁用一次性塑膠袋，也禁用未含至少40%回收成份的紙袋。

這項禁令雖然於本周開始實施，但費城市府說，10月1日才會全面禁用，而且，2022年4月1日之前，不合法規的業者只會收到警告。

肯尼透過聲明說，即使從全球疫情中逐步復元，氣候危機和塑膠品污染對地球和社會仍是兩個非常嚴重的威脅，費城持續全力推動環保目標，雖然一次性塑膠袋禁令的生效時間比原本預期來得晚，但這樣的時間表更易於執行，相信大家的配合度會提高。

為切實執行新禁令，費城建立專屬網站，在企業停用一次性塑膠袋的過度階段中提供相關資源，包括多語言標牌、以及提供可重複使用合格袋子的廠商名單。

近年來，禁止使用塑膠袋在全美各地蔚為風潮、越來越普遍。持續追踪立法情況的PlasticBagLaws.org指出，截至上個月為止，全美28 州和華盛頓特區至少有500項與提袋相關的地區法規。

致力提供清潔空氣和清潔用水的PennEnvironment執行董事馬蘇爾(David Masur)支持塑膠袋禁令，他表示，費城早就該實施塑膠袋禁令，塑膠袋是一次性塑膠用品危害環境的經典代表，塑膠袋這類僅短短使用幾分鐘的東西不該在接下來幾百年內被隨意亂扔、污染環境、並塞滿垃圾填埋場和焚化爐。

費城市府在官網上公告，企業必須按要求在2021年7月31日前張貼標牌，告知顧客這項禁令。