新州5年內逾3100人死於車禍 十大致命交叉口曝光

根據新澤西交通局的統計，2015年至2019年間已累積超過3100人死於車禍；該期間每日平均發生750起以上的車禍，共計140萬起事件與司機肇事有關。(美聯社)

根據新澤西交通局(New Jersey Department of Transportation)的統計，2015年至2019年間已累積超過3100人死於車禍 ；該期間每日平均發生750起以上的車禍，共計140萬起事件與司機肇事有關。

聯邦疾病防治中心 (CDC)指出，車禍除了是國內55歲以下死亡的主要原因，也是全體人民的主要死因之一；此外，光是2019年全美就有3萬6096人死於車禍，新州 占587人。

新州交通局發言人夏皮洛(Stephen Schapiro)指出，2020年官方已推出為期五年的「快速道路安全行駛策略計畫」(Strategic Highway Safety Plan)作為該州致力降低車禍死亡人數的指導原則，並又以交叉路口的車禍事件為該計畫的重點改善項目之一。

新州先進傳媒(NJ Advance Media)綜合交通局這五年來的車禍相關數據進行分析後，歸納出10個最致命的交叉路口，不過這份名單尚未列入當地最危險的高速公路。

針對該報導，新州交通局並未對名單上任一地點進行評論，僅表示需要一段時間才能對每個地點都進行徹底的研究。

夏皮洛說：「造成車禍或影響車禍嚴重程度的因素非常多，包括駕駛行為、路況、氣候和道路設計等；當就某特定地點進行車禍的肇事原因分析時，了解事故的細節是非常重要的，這樣才能協助釐清肇事的原因並找出應該改善的部分，或是針對提升安全的必要性進行改善。」