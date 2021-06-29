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新州2市街道重新命名 紀念艾斯禮兄弟

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州茶頸市和安歌塢市將街道以傳奇樂團「艾斯禮兄弟」的名字重新命名。圖為羅納德．艾斯禮(左)和厄尼．艾斯禮開心的和新街名合影。(美聯社)
新澤西州茶頸市和安歌塢市將街道以傳奇樂團「艾斯禮兄弟」的名字重新命名。圖為羅納德．艾斯禮(左)和厄尼．艾斯禮開心的和新街名合影。(美聯社)

新澤西州茶頸市(Teaneck)和安歌塢市(Englewood)宣布，將街道以傳奇樂團「艾斯禮兄弟」(Isley Brothers)的名字重新命名，並邀請樂團成員羅納德·艾斯禮(Ronald Isley)和厄尼·艾斯禮(Ernie Isley)參加啟用典禮。

以藍調樂曲成名的「艾斯禮兄弟」來自俄亥俄州辛辛那提(Cincinnati)，知名曲目包括「扭一扭，叫一叫」(Twist and Shout)和It’s Your Thing、Shout等。

1960年代為該樂團的鼎盛時期，羅納德和厄尼當時都曾在茶頸市和安歌塢市住過；而艾斯禮兄弟後來成立的唱片製作公司T-Neck，更是一舉為茶頸市打響名號。

該樂團最多曾有五位團員，1959年以歌曲「Shout」首次登上排行榜，後來被電影「動物屋」(Animal House)引用後成為膾炙人口的歌曲，更經常在運動賽事的集會場合中播放。

艾斯禮兄弟另一首歌曲「Contagious」在2001年登上排行榜後，創下該樂團長達42年都被列入「告示牌百大單曲排行榜」(Billboard’s Hot 100)的紀錄。

艾斯禮兄弟曾獲葛萊美獎(Grammy)多次提名，也入選詞曲作者名人堂 (Songwriters Hall of Fame)和搖滾名人堂 (Rock & Roll Hall of Fame)，2014榮獲「國家錄音藝術科學學院」(Recording Academy)終生成就獎。

該樂團成員也曾和許多音樂人包括R&B歌手R. Kelly、嘻哈天后Lil Kim和邦喬飛(Bon Jovi)等合作；最近也和嘻哈教父史努比狗狗(Snoop Dogg)發行合作單曲「Friends and Family」。

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