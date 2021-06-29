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真理青年樂團室外音樂會 華裔學生吸睛

記者劉偉╱新澤西州報導
演出後，南安博伊市長亨利(前排左七)在市政府大樓前與演員們合影，表達感謝。（記者劉偉/ 攝影）
演出後，南安博伊市長亨利(前排左七)在市政府大樓前與演員們合影，表達感謝。（記者劉偉/ 攝影）

新澤西州真理(Veritas)青年交響樂團日前在南安博伊(South Amboy)火車站廣場舉行了「地球母親 Mother Earth」社區音樂會，這是自新冠疫情爆發以來，該地區第一場室外音樂會，吸引了上百名觀眾；演出中，小提琴手孫曉婧(Amanda Sun)等多位華裔學生表現出色。

樂團團長康米拉博士(Dr. Mira Kang)致開幕詞，南安博伊市長亨利(Mr. Fred Henry)親臨音樂會；此次音樂會主題是「保護我們的地球」，在音樂會開始前幾個月，樂團的小演員們分組進行調研，內容包括環保的歷史演變、溫室效應的形成和將對地球的影響，還有人類應如何採取行動拯救地球等，演員們都滿懷對地球母親的深愛之情。

樂團在兩個小時的演出中，演奏了貝多芬、莫札特、柴可夫斯基的著名樂曲，贏得陣陣掌聲；演奏者包括東布朗士維克高中(East Brunswick High School)的小提琴手孫曉婧、普林斯頓走讀學校(Princeton Day School)大提琴手朱雨婷(Amily Zhu)、馬納拉潘高中(Manalapan High School)小提琴手梁正強(Bernard Liang)、東布朗士維克室高中的中提琴手朱可心( Lillian Zhu)、大提琴手徐韻(Amy Xu )。

樂團代表還在曲目演出間隙上台發言；孫曉婧呼籲大家行動起來，從自我做起，減少汽車使用，加強回收並逐步杜絕使用塑料袋，積極參與環保活動，如清潔海灘等，得到觀眾熱烈反響，紛紛在環保倡議書上簽名表示支持

南安博伊市社區活動協調員埃利奧特‧杰伊(Jay Elliot )在演出閉幕時，讚揚樂團成員和其他演員的合奏、獨奏「太精彩了」，希望樂團以後還能常來演出，讓更多民眾參與拯救地球的環保活動。

「地球母親」音樂會由密德薩士郡(Middlesex)文化和藝術基金會贊助，真理青年交響樂團主辦 ，南安博伊市政府協辦。

來自東布朗士維克室高中的華裔小提琴手孫曉婧，代表演員發言。（記者劉偉／攝影）
來自東布朗士維克室高中的華裔小提琴手孫曉婧，代表演員發言。（記者劉偉／攝影）

布朗士 交響樂 新澤西州

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