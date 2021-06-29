費城保護移民 學校活動免遭官員查緝

費城教育委員會24日投票一致通過「庇護所學校」政策，確保移民學生與家庭在學校或學校活動中，不必遭移民官員查緝。(Fox29電視台截圖)

費城教育 委員會24日投票一致通過「庇護所學校」政策，確保移民 學生與家庭在學校或學校活動中，不必遭移民官員查緝。同時，學校也承諾給予教職員訓練，協助面對聯邦機關移民及海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE )官員。

移民權益倡議團體Juntos與教育委員會協調，通過決議推動學校進行語言平等、文化教育與教育正義改革。委員會副主席伊齊亞辛頓(Leticia Egea-Hinton)表示，投票通過「確保費城所有公立學校將是移民學生與家庭的庇護所」。

在費城學區，面對ICE調查學校禁止提供學生個人資訊，同時學校也指導教師支持移民學生。不過根據Juntos針對教師與行政人員進行調查，75%表示就學校現存政策，75%認為現有訓練不足以協助面對ICE調查。也有73%表示，若ICE問起學生不知道該向誰知會。

因此學區被要求制訂一套「緊急應變計畫」，其中包括提供受執法行動影響的移民學生心理諮商與情緒支持。此外也呼籲提供學校教職員和志工相關訓練，面對ICE調查該如何通報。

儘管如此，「庇護學校」與「庇護城市」並非法律詞彙，而是保護與支持移民社群的共識象徵，拒絕向移民執法官員洩漏任何資訊。

ICE將學校與教堂、診所和醫院，以及受害者服務處歸類為「寬限場所」，要求探員不得在此處進行執法行動，當中理應包括學校活動與公車站。不過移民倡議團體表示，並非所有探員都按照準則行動。

在2020年一位懷孕的母親，就在送女兒上學後，在校門口被ICE探員逮補，引起移民社區一陣恐慌。不過拜登總統勝選以後，移民執法規範也有所放寬。目前執法的重點，將偏重於可能對國家安全造成的移民身上。