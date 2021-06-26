新州咬人狐狸 爆狂犬病帶源

新澤西州海洋郡傑克遜鎮發生狐狸咬傷女童後，發現該狐狸為狂犬病陽性的案例。(Getty Images)

新澤西州 海洋郡(Ocean County)傑克遜鎮(Jackson)發生狐狸咬傷女童後，發現該狐狸為狂犬病陽性的案例，更值得注意的是，該狐狸咬傷的很可能不僅止於該名女童。

海洋郡衛生局表示，此事19日發生在傑克遜奧德利奇路(Aldrich Road)及西康乃狄克街(West Connecticut Concourse)的交叉口附近，當時一直狐狸咬住一女童後，哥哥見狀即甩開並壓制那隻狐狸，直到傑克遜的動物管制官到現場為止。

該狐狸被抓不久後死亡，經檢測 後發現為狂犬病陽性；該女童目前正在接受暴露後預防治療(PEP)。

海洋郡衛生局表示，該地社區本周末曾通報二起狐狸咬傷事件，有可能是同一隻狐狸造成的，但無法確定。

美國 每年只有一到三例狂犬病病例，因此動物傳染到人身上的案例是極為罕見。

海洋郡最常見的狂犬病帶源動物為蝙蝠及浣熊，去年海洋郡發現二例狂犬病帶源動物中，全部都是浣熊。

海洋郡衛生局表示，該局反覆提醒民眾，動物可能帶源狂犬病毒，而人類可能因此而被感染到，「這種案例依然存在，因此保持警覺十分重要，特別是在氣候溫暖的月份，民眾與野生動物互動的可能性增加的時候。」

新澤西州衛生廳表示，全州接受過狂犬病PEP的民眾接近2500人。